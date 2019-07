Casado destaca que PP es "un gran partido" en el que "siguen teniendo sitio" personas aunque cambien de responsabilidad

Publicado 12/07/2019 14:44:40 CET

VALLADOLID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha destacado que el suyo es "un gran partido" en el que "siguen teniendo sitio" las personas que, tras los acuerdos con otras formaciones para la composición de gobiernos, han cambiado de responsabilidad.

A preguntas sobre la situación del presidente del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien hubo de renunciar a un tercer mandato en la Diputación a favor de Conrado Íscar, Casado ha destacado su relación, "siempre muy cordial", con el exjefe de la institución provincial, con el que ha coincidido este viernes en las Cortes de Castilla y León durante el acto de toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como líder de la Junta de Castilla y León.

Respecto a "cuestiones orgánicas" o relativas a las negociaciones con Cs, ha abogado, "en un día como hoy", por mirar "al futuro", al tiempo que ha insistido en el "final positivo" de este proceso negociador.

"No ha sido fácil en Burgos ni en Palencia. Para un palentino como yo, entenderán que no lo es, mi familia vive allí", ha subrayado el líder 'popular' en alusión a los pactos por los que la formación naranja ha obtenido la Alcaldía de la capital palentina con el apoyo de su partido, acuerdo que se hubiera repetido en Burgos de no ser por la oposición de Vox, que permitió que el PSOE se hiciera con el bastón de mando como lista más votada.

"Al final, cuando un partido tiene que favorecer que gobierne otro, es ése partido el que tiene que poner sus condiciones", ha insistido Pablo Casado, dirigiéndose al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, respecto a su búsqueda de apoyos para la investidura.

Además, ha recordado que "no es la primera vez" que ha ocurrido "este tipo de cuestión" en los acuerdos con Cs, sobre lo que ha mencionado que en 2015 el PP hubo de llegar "a este tipo de acuerdos" en alguna investidura autonómica y municipal con Cs, como fue el caso de La Rioja, donde Pedro Sanz renunció a su candidatura y fue sucedido por el también 'popular' José Ignacio Ceniceros.

"Lo positivo es que seguimos siendo parte de esos gobiernos y las personas que cambian de responsabilidad dentro del mismo partido siguen teniendo sitio", ha subrayado Casado para añadir que el PP es "un gran partido" en el que, "a pesar de haber logrado en los últimos años resultados menores que anteriores legislaturas", siempre se intenta "que todo el mundo quepa y pueda desarrollar esta vocación pública como es la política".