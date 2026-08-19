Castilla y León registra 13.774 denuncias por drogas en 2025 y mantiene estable la cifra de detenidos

VALLADOLID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han tramitado un total de 13.774 denuncias por tráfico e infracciones vinculadas a estupefacientes en Castilla y León durante el año 2025, lo que ha supesto un incremento del 4,44 por ciento respecto al ejercicio anterior, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Por su parte, la cifra de detenciones en la comunidad se ha mantenido inalterada con 513 arrestados, exactamente la misma cantidad computada en 2024 y que representa el 2,34 por ciento del total nacional.

Por volumen de sustancia incautada, el hachís ha encabezado los decomisos en el territorio castellano y leonés, con un total de 1.027.415 gramos intervenidos por los agentes de seguridad. Esta cantidad ha supuesto un drástico repunte del 326,96 por ciento en comparación con las cifras registradas el año previo, cuando se decomisaron 241 kilos. A continuación se ha situado la marihuana, con 219.306 gramos requisados en la comunidad, lo que evidencia una notable caída del 57,12 por ciento en relación a los registros alcanzados en 2024.

En lo relativo a las drogas de origen cocaínico, las Fuerzas de Seguridad han aprehendido 150.358 gramos de cocaína en las distintas provincias de Castilla y León durante el pasado año. Este volumen de intervenciones ha representado un marcado ascenso del 83,33 por ciento, frente a los 82 kilos incautados en el período precedente. Asimismo, el informe emitido por el Ministerio del Interior, recogido por Europa Press, certifica que en las operaciones desarrolladas en la región se han desmantelado y destruido 10.922 plantas de cannabis, cifra que ha experimentado un crecimiento del 123,81 por ciento interanual.

En la categoría de drogas sintéticas y estimulantes, el estudio del CITCO ha contabilizado la incautación de 15.566 gramos de sulfato de anfetamina (un 22,70 por ciento más que en 2024), 2.215 gramos de ketamina en polvo o cristal y 1.272 gramos de MDMA cristal.

En cuanto a las prestaciones en pastillas o unidades comprimidas, las Fuerzas de Seguridad se han incautado de 1.465 pastillas de éxtasis (MDMA), 659 unidades de metanfetamina y 625 de anfetamina. Por su parte, las incautaciones de heroína han sumado 1.022 gramos en la región, marcando un repunte del 499,21 por ciento.

Por lo que a la distribución provincial se refiere, los datos oficiales del departamento ministerial señalan que Valladolid ha concentrado el mayor número de detenciones de la comunidad, con 100 arrestados, seguida por Burgos, con 93 detenidos; Palenci, con 68; Salamanca, con 60, y Segovia, con 59.

En el número de denuncias, Burgos ha encabezado el balance territorial, con 2.654 actas tramitadas, por delante de las 2.623 registradas en Valladolid, las 1.682 formalizadas en Salamanca, las 1.584 contabilizadas en León y las 1.518 tramitadas en la provincia de Zamora.