La caza del lobo al norte del Duero enfrenta a PP y PSOE

PP, Cs, UPL, Por Ávila y VOX aprueban la no inclusión del lobo del norte del Duero en el Lespre y PSOE y Podemos se abstienen

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa del control del lobo al norte del Duero ha enfrentado a PP y PSOE en el debate de una Proposición no de Ley presentada por los 'populares' para exigir al Gobierno que no incluya a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial "Lespre", ya que el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha llamado "cobardes" a los socialistas por no respaldar la iniciativa, mientras que la secretaria de Organización socialista, Ana Sánchez, ha considerado que el texto tenía una intención "torticera".

El portavoz 'popular' ha defendido que la iniciativa presentada esta martes en las Cortes y que finalmente ha sido aprobada con el respaldo de Cs, UPL, Por Ávila y Vox y la abstención de Podemos y PSOE tenía como único objetivo la defensa de la ganadería, del mundo rural y de "un modo de vida vinculado al desarrollo sostenible".

En su intervención, De la Hoz ha recordado ante el hemiciclo que la gestión del lobo es competencia de la Junta, al igual que la defensa de la ganadería y ha recordado al PSOE que en otras regiones afectadas por la misma situación se han aprobado iniciativas idénticas a la presentada hoy con el respaldo unánime de todos los grupos.

En concreto, las Cortes han aprobado finalmente instar al Gobierno de España a desistir en su voluntad de incluir el lobo del norte del Duero en el Lespre y a no adoptar ninguna decisión sin el consenso de las autonomías y organizaciones afectadas. Asimismo, ha salido adelanta que se pueda ejercitar las acciones legales que procedan, incluida la vía judicial, en el caso de que el Gobierno de España apruebe el listado.

Ante esta situación, De la Hoz ha reclamado "cordura" a los socialistas con el fin de avanzar en la defensa de Castilla y León, y ha afeado las intenciones de Teresa Ribera, a quien ha tildado de "ministra de ecologismo radical".

"Esta claro que por encima de la voluntad asquerosamente ideológica del Ministerio debe estar la defensa del interés de la Comunidad", ha aseverado.

Por su parte, la procuradora por Zamora del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Sánchez, ha reclamado al PP que haga "política útil", ya que, cuando no lo hacen y "pasan a la política de tierra quemada" los que hacen caja son los de la "extrema derecha".

Tras esta apreciación, Sánchez ha considerado que el texto presentado por el PP es "torticero" y "no ayuda en nada" en la búsqueda de un consenso. "Si lo hacían para tapar su ineficacia o como comodín del público para hacer oposición al Gobierno, les sale mal palmando elecciones tras elecciones", ha recordado.

"Se les está poniendo cara de ovejitas ante los cánidos de Vox", ha sentenciado.

En todo caso, Sánchez ha recalcado que la posición del PSOE en torno al lobo es "clara" y, en este momento, a su juicio, es necesario recuperar el "consenso", tras lo que ha afeado que el PP no se haya puesto en contacto con los socialistas para trabajar en una iniciativa en este sentido. "No les interesan los lobos, ni los ganaderos", ha señalado.