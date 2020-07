CCOO abre la puerta a movilizaciones en otoño si los supermercados mantienen su rechazo a subidas salariales

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Castilla y León ha abierto la puerta a que a partir del otoño se produzcan movilizaciones en el sector de los supermercados si para entonces se mantiene la negativa de las patronales de las medianas superficies comerciales a las subidas salariales a sus trabajadores.

Así lo ha señalado el secretario de Acción Sindical de la Federación, Luis Sáez González, quien ha criticado este rechazo cuando los trabajadores "se han dejado el pellejo" en sus puestos de trabajo durante la pandemia, al tratarse de un "servicio esencial", mientras las ventas se han mantenido y, en el caso de algunos productos más demandados, los precios finales de venta al público "no han dejado de subir".

Sáez ha informado del resultado "sin ningún avance" de la reunión celebrada el lunes para negociar el nuevo convenio sectorial en la Comunidad, que afecta a unos 5.800 trabajadores, y se ha preguntado si la negociación en la denominada nueva normalidad supone "seguir manteniendo las malas condiciones de los trabajadores para que las empresas sigan aumentando sus beneficios".

En este sentido, el representante de CCOO ha recordado que su sindicato está dispuesto a renunciar a su propuesta inicial de incremento salarial y limitarlo al dos por ciento, si bien las patronales con las que negocian --ADD y Pamediscale-- lo tachan de "inasumible" y proponen una congelación salarial para este año a la espera de ver las condiciones para el año próximo.

Sáez ha lamentado esta "cicatería" por parte de unas empresas que "sólo buscan más beneficios a costa de todo el mundo", al tiempo que ha tachado de "falso" su argumento de que "a pesar de incremento en el volumen de ventas los beneficios no han sido tantos".

Así, ha recordado que a pesar del incremento en los precios de venta al público, en origen e intermediarios se han mantenido estables o han bajado, con mayores subidas en aquellos más vendidos, a lo que se suma las restricciones en la movilidad que han dificultado la compra en grandes superficies o la suspensión de los mercados ambulantes, una cuota de mercado que "ha ido a parar a las medianas superficies". "Que no nos tomen el pelo", ha sentenciado el secretario de Acción Sindical de la Federación.

"AÑO MARAVILLOSO"

Además, ha advertido de que los supermercados "no van a cerrar" aunque se produzcan rebrotes de COVID-19, por lo que en cualquier caso "el 2020 puede ser un año maravilloso" para estas empresas, ante lo cual no entiende "que esto no revierta en los trabajadores".

Ante esta situación, Sáez ha abogado por mantener su propuesta de subida salarial del dos por ciento hasta septiembre, cuando las partes se han emplazado para retomar la negociación, pero ha advertido de que de volver a rechazarse entonces, recuperarán sus planteamientos iniciales y se plantearán movilizaciones durante el otoño.

Luis Sáez ha defendido que los trabajadores han estado durante la pandemia "a la altura de las necesidades de los ciudadanos, las empresas y el país" y ha pedido que "se reconozca", al tiempo que ha advertido de que no permitirán que estos empleados no disfruten de incrementos salariales "con todo lo que han padecido".