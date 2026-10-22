CCOO convoca asambleas en Castilla y León para preparar la huelga general sobre salarios, vivienda y precios

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha iniciado una serie de asambleas informativas en las diferentes provincias de la Comunidad con el objetivo de coordinar, explicar y preparar la huelga general convocada de forma conjunta con UGT para el próximo 11 de noviembre.

El sindicato ha realizado un llamamiento a la participación de delegados y de la clase trabajadora tanto en estos encuentros como en la posterior jornada de paro para reclamar mejoras en los salarios, el derecho a la vivienda y el control del coste de la vida.

Este proceso de movilización tuvo su primer hito este miércoles, 21 de octubre, en Segovia, donde se ha celebrado una asamblea de delegados en la sede sindical. Desde la organización se ha destacado la elevada asistencia a este encuentro inicial, lo que, a su juicio, señala el camino a seguir durante las próximas semanas en el resto de los territorios castellanos y leoneses.

Bajo el lema 'Salarios. Vivienda. Precios', la organización sindical ha programado un recorrido por la Comunidad entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre. Dichas reuniones servirán como espacio de información y debate para detallar los motivos de la convocatoria de paro general, centrados en defender el poder adquisitivo, garantizar el acceso a una vivienda asequible y contener la pérdida de calidad de vida.

El calendario de asambleas fijado por el sindicato continuará el 26 de octubre en Palencia, el 27 en Salamanca y el 28 en Zamora. Las convocatorias proseguirán el 29 de octubre en las provincias de Valladolid y Ávila, para concluir finalmente el 5 de noviembre con sendos encuentros en Burgos y Soria.

Desde la dirección regional de CCOO se ha subrayado la relevancia de la representación sindical en los centros de trabajo para trasmitir el mensaje a los distintos sectores. Por ello, el sindicato ha animado a acudir a estas reuniones previas para solventar dudas y coordinar la logística de cara al 11 de noviembre.