CCOO cree que Veganzones quiere atentar contra el Estatuto con que el calendario laboral de 2025 y el 23 de abril

VALLADOLID, 1 May. (EUROPA PRESS) - El secretario autonómico de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha apuntado este miércoles a la posibilidad de que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, quiera cometer una "barbaridad" y "atentar" contra el Estatuto de Autonomía a través del calendario laboral de 2025 y, en concreto, con el Día de Castilla y León, el 23 de abril, que el próximo año caerá en miércoles.

"Anda dando vueltas y bordeando la legalidad para "relativizar" el día 23 de abril y no se lo vamos a aceptar", ha advertido el sindicalista que ha acusado a Mariano Veganzones de "cometer ilegalidades permanentemente" para zanjar: "No se lo vamos a aceptar, ya le hemos ganado una sentencia, iremos a por ella".

Vicente Andrés ha recordado que el Día de Castilla y León es "la única fiesta inamovible que se produce" en la Comunidad Autónoma y ha aclarado que, a día de hoy, autonómica, todavía no está confirmada "la barbaridad" que cree que va a hacer el consejero de Vox. "Es mejor no anticiparse", ha admitido pero ha apuntado a que en sus "entrañas" tiene el pecado".

"Hay algo ahí que todavía está sin clarificar pero creo que quiere cometer con el calendario laboral un atentado con el Estatuto de Autonomía. Veremos a ver si tiene la valentía de presentarlo formalmente en la mesa cuando nos sentemos", ha concluido.

El dirigente de Comisiones Obreras ha calificado a Veganzones de "apocalíptico" tras su "nueva mentira" y "bulo" de que con la ausencia de los sindicatos en la reunión de ayer para analizar el calendario laboral "se va a caer el mundo y los ayuntamientos no van a poder hacer sus calendarios de fiesta", ha ironizado al respecto.

"Es un hombre apocalíptico, todo es el comunismo, todo es Venezuela, todo es los sindicatos roban, esta es su forma de gobernar y eso es insufrible", ha aseverado Andrés que ha expresado, no obstante, su deseo de que Veganzones no vaya en las listas europeas para que no le tengan que "sufrir tantos millones de europeos" y ha explicado que en Castilla y León los sindicatos ya se han "acostumbrado" a convivir con un consejero "que no gana ni una --sentencia--".