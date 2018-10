CCOO recuerda a Guisasola que la falta de médicos no debe ocultar "otras carencias sanitarias"

Actualizado 22/08/2007 16:26:12 CET

El sindicato y la Consejería inician los contactos previos a las negociaciones que comenzarán en septiembre

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras recordó hoy a la Consejería de Sanidad que la escasez de personal sanitario, sobre todo de médicos, no debe servir de excusa a sus responsables para ocultar "las numerosas carencias" existentes en los centros sanitarios de la Comunidad.

En la primera toma de contacto mantenida el pasado lunes por parte del secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Castilla y León, Pablo Vicente Vidal, y los secretarios de Organización y Acción Sindical de CCOO, Ana Rosa Arribas y Jaime Redondo, con el consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, el gerente regional del Sacyl, José Manuel Fontsaré, y la directora general de Recursos Humanos de Sacyl, Esperanza Vázquez, ambas partes expresaron su deseo de que en la nueva etapa de la Consejería de Sanidad las negociaciones avancen "al ritmo necesario como para responder a las demandas de los trabajadores públicos sanitarios".

En un comunicado recogido por Europa Press, CCOO señaló que sus representantes en el encuentro calificaron de "excesivo" el parón provocado por las pasadas elecciones autonómicas, por lo que existía "cierta inquietud" entre los trabajadores al no ver "ningún avance" en temas que se consideran "importantes" como las contrataciones de personal temporal o el cobro de los trienios por parte de los interinos de Sacyl.

En referencia a la "preocupación" de la Consejería ante la "escasez" de trabajadores sanitarios cualificados, CCOO ofreció su "total apoyo" siempre que "tras las necesarias negociaciones con los sindicatos y dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad, la Consejería de Sanidad entienda que este problema puede y debe solucionarse adoptando posturas valientes que pasen tanto por la reforma del sistema retributivo, como por una reorganización en la clasificación de los trabajadores".

Según el sindicato, en el encuentro quedó "muy claro" que si no existe una negociación sindical, "si no se entiende que deben reorganizarse los salarios y las categorías profesionales y si no se afronta con seriedad la rentabilidad de los recursos técnicos de que disponen los hospitales", no será posible que los ciudadanos de Castilla y León "puedan mantener el actual nivel de prestaciones sanitarias que ofrece la red pública".

El sindicato trasladó a la Consejería la necesidad de un "desarrollo inmediato" del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario de Castilla y León, algo que para CCOO es "fundamental" dado que permite hablar de la incorporación de nuevas categorías, reordenación de salarios y jornada o sistemas de selección del personal.

Por último, los miembros de la Federación de Sanidad recordaron al consejero que sus deseos de mejora de las condiciones de trabajo de los empleados sanitarios pueden verse frustrados si no se hacen las oportunas previsiones presupuestarias para el año 2008.

"No sería la primera vez que ocurre que las negociaciones con los sindicatos no avanzan por falta del dinero necesario para llevarlas a efecto", concluyeron desde el sindicato.