CCOO y UGT concentran a miles de personas en CyL para "defender democracia y libertad"

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT ha movilizado a miles de personas en Castilla y León en una marcha "histórica" para "defender" la democracia y la libertad ante los "ataques" de la "extrema derecha" a los derechos civiles, así como para exigir la salida de Vox del Gobierno autonómico de coalición.

En Ávila, la manifestación de UGT y CCOO ha contado con unos 600 asistentes, según la organización, en una protesta que ha terminado ante la Delegación Territorial de la Junta con la lectura de un manifiesto por parte de César Martín, que fue subdelegado del Gobierno con el PSOE y antiguo concejal del Ayuntamiento de Ávila y exprocurador, y de José María González, excoordinador regional de IU y también exprocurador y exconcejal.

En Burgos, la manifestación ha partido de la plaza del Mío Cid pasadas las 12.10 horas, encabezada por los secretarios provinciales de CCOO y UGT, Juan Núñez y Pablo Fraile, respectivamente, y el alcalde, el socialista Daniel de la Rosa.

Los manifestantes, unos 400, han portado numerosos banderines sindicales, con los que han recorrido las principales calles del centro de la capital burgalesa a ritmo de tambores.

En León, en torno a medio millar de personas ha asistido a la manifestación convocada por los sindicatos UGT y CCOO en defensa de la democracia. Allí, el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, ha reclamado un adelanto electoral en Castilla y León para evitar que la "extrema derecha" continúe en el Gobierno de la Comunidad y ha advertido de que esperan unos "meses duros" de protestas.

En la marcha han participado varios cargos del PSOE, como el secretario general en León, Javier Cendón; el presidente de la Diputación, Eduardo Morán; o el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez. También ha asistido el procurador de UPL, Luis Mariano Santos. Todos ellos han reclamado "a la derecha" respeto a las instituciones, a los servicios públicos y a la convivencia cívica.

Más de 500 personas, según Policía Nacional, han participado en la manifestación de los sindicatos en la capital palentina que ha recorrido la calle Mayor, desde el paseo del Salón, hasta llegar a la plaza Mayor donde se ha leído un manifiesto. Un total de 20 organizaciones palentinas se han unido a la convocatoria en defensa de la democracia para luchar por las libertades y derechos de la ciudadanía "gravemente amenazadas" por las políticas del gobierno autonómico.

En Salamanca, más de medio millar de personas han iniciado la marcha con la pancarta 'Defensamos la democracia' desde la Gran Vía para continuar por las calles Juan de la Fuente y San Pablo, y terminar en la plaza Poeta Iglesias, donde han leído el manifiesto. Entre los presentes, además de representantes de las fuerzas sindicales convocantes, han asistido representantes políticos de formaciones como PSOE, entre ellos el diputado nacional y secretario provincial de los socialistas, David Serrada.

En Segovia, CCOO y UGT han congregado a cerca de 200 personas en una marcha que ha arrancado desde la avenida del Acueducto hasta la Plaza Mayor donde han leído un manifiesto. En la marcha ha participado la alcaldesa de la ciudad, Clara Martín, miembros del equipo de Gobierno municipal y de los partidos Podemos e IU.

Varios centenares de personas se han manifestado en la plaza Mayor de Soria, siguiendo la convocatoria sindical "en defensa de las libertades y los derechos de la ciudadanía", ante el peligro para la conservación de los mismos que, según los convocantes, supone la coalición de gobierno en Castilla y León entre el Partido Popular y Vox, algo que ya habría afectado a varias consejerías.

El profesor Carmelo Romero ha sido el encargado de leer el manifiesto. Esta cita de la plaza Mayor ha contado con la presencia de Comisiones Obreras, mientras que UGT se ha concentrado directamente en la puerta de la Junta de Castilla y León, con menos presencia de personas.

HISTÓRICA

Un millar de personas se ha movilizado este domingo en Valladolid en lo que ha sido una marcha "histórica" para "defender" la democracia y la libertad ante los "ataques" de la "extrema derecha" a los derechos civiles, así como para exigir la salida de Vox del Gobierno autonómico de coalición.

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, ha subrayado que el objetivo de las distintas movilizaciones es el de exigir al presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que "eche" del Gobierno a "aquellos que no cumplen la ley, que no aceptan la democracia", en tanto en cuanto "están prevaricando al no cumplir la legislación a cara descubierta".

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, por su parte, ha señalado que este domingo se han convocado concentraciones pacíficas en todas las capitales de provincia, que cuentan con el apoyo de las principales organizaciones civiles y de partidos políticos progresistas.

Temprano ha incidido en que toda la Comunidad "se está jugando mucho" en relación con los derechos sociales adquiridos ya que el Ejecutivo de coalición --de PP y Vox-- "está quitando libertades conseguidas de manera pacífica" a través del Diálogo Sociales en los últimos 20 años.

Por último, en la provincia de Zamora, unas 200 personas han participado en la manifestación que ha recorrido en la mañana de este domingo las calles céntricas de la capital. Una marcha a la que se han sumado colectivos como Ecologistas en Acción, la Coordinadora Feminista y la Plataforma por la Sanidad Pública, así como partidos políticos como Ahora Decide, Podemos y PSOE.

El secretario general de UGT de Zamora, Ángel del Carmen, ha afeado a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de políticas "de forma casi dictatorial". Por su parte, Trinidad Acebes, su homóloga en Comisiones Obreras, ha advertido que el Gobierno de PP y Vox "está aplicando una serie de políticas retrógradas alejadas de los derechos de las mujeres".

Los sindicatos han lamentado que los gobiernos de Alfonso Fernández Mañueco "solo han servido para perder muchos de los acuerdos logrados" en el ámbito del diálogo social y también en sectores como la educación, sanidad o empleo.