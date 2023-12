Ceña lamenta que el Plan Soria no tenga inversiones diferenciadoras

SORIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha lamentado que el Plan Soria de la Junta no cuenta con "inversiones diferenciadoras" para la provincia de Soria y se incluyan los gastos corrientes como en otras provincias.

"El primero fue un fracaso, metieron todo hasta los cambios de señalización y hasta transporte escolar. La filosofía del Plan Soria es privilegiar a la provincia y no es así", ha recalcado Ceña.

Una de las principales inversiones se está realizando en el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (PEMA), que está "sin empresas" aunque ha pedido "ser optimistas". En este sentido, ha recalcado que se está invirtiendo lo mismo que en otros polígonos de la Comunidad.

Así, ha apuntado que se incluye en el Plan Soria la reforma de la estación de autobuses, cuando "hay 40 millones de Europa para toda la comunidad" o la ampliación del CIFP Pico Frentes, "cuando se está invirtiendo 180 millones en centros educativos de toda la Comunidad y en Soria trece". "Sí que se está invirtiendo en Soria, pero no es diferenciadora", ha concluido.

AUMENTO DEL PADRÓN

Uno de los objetivos del Plan Soria es el incremento de la población, algo que ha subido en el último año en Soria en cerca de 1.200 habitantes. Ceña se ha felicitado por este dato, pero ha subrayado que cuando la provincia cuente con 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado su partido "dejará de existir" par lo que faltan "40.500".

"Hemos crecido en población que viene de fuera, en española hemos perdido. Estamos en una fase de crecimiento de economía, de falta de trabajadores, tenemos mejores índices de empleo porque la gente se ha ido, como no hay población no hay población activa, no se puede tratar igual el problema del empleo que en provincias como Cádiz", ha manifestado

Así, ha incidido en que es interesante que la gente llegue a Soria ya que es una provincia que "no se puede regenerar a base de nacimientos" aunque al tratarse de gente de fuera "depende mucho de los ciclos económicos y es más voluble".

Ceña ha señalado que Soria sigue sin superar los 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado y sigue siendo la provincia "menos poblada de España y con menos habitantes por kilómetro cuadrado".

Por otro lado, Ángel Ceña ha reconocido que la última campaña electoral estuvo muy "polarizada" por el debate nacional y ha lamentado que su partido no haya tenido la representación suficiente para llevar las demandas de los sorianos al Congreso y al senado.

"La campaña que se planteó fue vamos a derogar el 'Sanchísmo' y la izquierda que viene Vox, campaña que polarizó las opiniones y propuestas como Soria ¿YA! o Teruel Existe, que se quedaron fuera. Es importante estar en el Congreso. Lo que no está no existe" ha señalado Ceña.

Así, ha analizado que Coalición Canaria sacó un diputado con el 15 por ciento de los votos o el Bloque Nacionalista Gallego con un diez por ciento en A Coruña consiguió uno, cuando Soria ¡YA!, con el 19,20 por ciento de los votos, no pudo lograr uno de los dos escaños de la provincia.

"Se valora que en el pacto de investidura que ha pactado Coalición Canaria ha obtenido unos 3.500 millones de euros, y no va a votar la ley de amnistía", por lo que ha pedido "reflexión".

En este sentido, Soria ¡YA! va a enviar esta Navidad un folleto a sus afiliados para contarles las demandas que hubieran planteado en el Congreso y en el Senado de haber conseguido representación.

PETICIONES A ÓSCAR PUENTE

Entre las propuestas que Soria ¡YA! hubiera llevado al Congreso se encuentran las que solicitó por carta al actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

"No le escribimos a los Reyes Magos, son las demandas que tiene la sociedad soriana y que él las conoce de hace más tiempo, cuando viene un nuevo ministro siempre hacemos lo mismo, pedirle una reunión y recordarle las demandas", ha manifestado.

Entre ellas se encuentran la A-11, "que Puente tiene que conocer bien" así como otras muchas más demandas que "son de su competencia, ferroviarias y de transporte público de viajeros por carretera".