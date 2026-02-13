Cerca de 200 alumnos de FP de Valladolid participan en talleres de cocina de la Cámara de Comercio y Caixabank

Uno de los talleres. - CÁMARA COMERCIO

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Valladolid y CaixaBank Dualiza han cerrado una nueva edición de 'Cocinando un Equipo' con la participación de cerca de 200 alumnos en un proyecto "que se consolida como referente provincial en la formación de talento joven y en el impulso de competencias clave entre el alumnado de Formación Profesional".

Entre los meses de noviembre y enero, un total de 174 alumnos de ocho centros de Formación Profesional de la provincia han participado en los talleres celebrados en la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Valladolid. E

sta nueva edición ha contado con alumnos de IES Ribera de Castilla, IES Emilio Ferrari, Centro Gregorio Fernández, San Viator, IES Julián Marías, IES Condesa Eylo Alfonso, IES Zorrilla e IES Ramón y Cajal, reforzando así la implicación del conjunto de la comunidad educativa en esta iniciativa, detallan desde las organizaciones a través de un comunicado.

A través de una metodología práctica e inmersiva, los alumnos han trabajado en equipo para reproducir recetas profesionales y organizar el trabajo como en una cocina real, para enfrentarse a situaciones "que exigen coordinación, planificación y responsabilidad compartida". Esta dinámica permite "evaluar y potenciar habilidades altamente demandadas por las empresas, como la comunicación efectiva, la escucha activa, el liderazgo, la gestión del tiempo o la capacidad de adaptación".

"'Cocinando un Equipo' apuesta por un modelo de aprendizaje experiencial que traslada al entorno formativo las dinámicas reales del mundo laboral, combinando la adquisición de conocimientos técnicos con el desarrollo de competencias transversales. De este modo, el programa contribuye a mejorar la preparación del alumnado para su futura inserción profesional", añade la información.

Con esta nueva edición, la Cámara de Valladolid y CaixaBank Dualiza reafirman su "compromiso" con una Formación Profesional "conectada con el tejido empresarial, fortaleciendo un modelo de colaboración que sitúa el desarrollo del talento joven como eje estratégico para la competitividad de la provincia".