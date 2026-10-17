Cerca de un centenar de participantes revive el folklore abulense en una jornada organizada por el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha reunido este sábado a cerca de un centenar de personas en una jornada dedicada a las tradiciones y el folklore abulenses.

El alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha dado la bienvenida a los participantes en esta cita impulsada por el colectivo Raíz Viva que se desarrolla durante todo el día en el espacio municipal del Episcopio y que ha contado esta mañana con el folklorista Daniel Pérez Ayuso, Daniel Peces, y por la tarde contará con el grupo Urdimbre.

Con el objetivo de recuperar, aprender y transmitir los bailes, cantos y músicas tradicionales abulenses, generando espacios de encuentro y redes de participación entre personas de diferentes edades y procedencias, la jornada ha trabajado la coordinación motora, la creatividad y la autonomía, además de favorecer las relaciones interpersonales entre los participantes, no sólo de la capital abulense sino también llegados de varios puntos de la provincia.

La jornada consta de dos partes, dedicando la mañana a un taller con el folclorista Daniel Pérez Ayuso, que ha dedicado su trayectoria a investigar, recuperar y mantener la transmisión de la tradición oral y musical castellana y extremeña.

Rondeñas, fandangos o veratas han sido las protagonistas, mientras que esta tarde, a partir de las 16.00 horas, será el grupo folklórico Urdimbre el encargado de realizar un taller en el que también se abordará la tradición musical y etnográfica de la provincia a través de la representación de una boda tradicional.