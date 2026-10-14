César Pérez Gellida presenta el 22 de octubre en Valladolid su última novela, 'La piel de una gota'

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor vallisoletano César Pérez Gellida presenta el próximo día 22 de octubre en Valladolid su última novela, 'La piel de una gota', en un acto previsto a partir de las 18.45 horas en el Hotel Eurostars. El acto, de carácter gratuito previo registro en la web oficial del proyecto, contará con la participación de la periodista cultural Eva Moreno Hernández, quien entrevistará al autor para profundizar en los detalles de su obra.

El encuentro se enmarca en el ciclo literario Wine & Books de Eurostars Hotel Company y adquiere una relevancia especial al celebrarse en Valladolid, ciudad que actúa como escenario principal del libro. En esta entrega, el autor recupera al inspector de homicidios Ramiro Sancho, personaje emblemático de la saga iniciada con 'Memento mori', para enfrentarlo a una cadena de atentados en lugares icónicos como la Plaza Mayor o la Catedral.

Al término de la charla, los asistentes tendrán la oportunidad de dialogar con el escritor, adquirir ejemplares en el propio recinto y participar en una sesión de firma de libros. La jornada concluirá con un pequeño cóctel con el que la organización busca combinar la divulgación literaria con una experiencia gastronómica.

El proyecto Wine & Books, impulsado por Eurostars Hotel Company desde el año 2014, consiste en un itinerario de catas literarias que une a autores de prestigio con el público lector en un ambiente distendido. A lo largo de sus distintas ediciones, esta iniciativa ha contado con la presencia de firmas reconocidas del panorama nacional como Javier Cercas, Carmen Mola, Luz Gabás, María Oruña o Juan Gómez-Jurado.

César Pérez Gellida, nacido en Valladolid en 1974, se ha consolidado como una de las figuras de referencia de la novela negra y el 'thriller' en España tras iniciar su carrera con 'Memento mori' en 2013. A lo largo de su trayectoria ha publicado títulos como 'Khimera', 'Todo lo mejor' o 'Astillas en la piel', además de haber sido galardonado con el Premio Nadal en 2024 por su obra 'Bajo tierra seca'.