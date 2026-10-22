CGT y CCOO amenazan con movilizaciones si no hay propuesta sobre el transporte sanitario en CyL

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Regional de Transporte Sanitario de CGT en Castilla y León y el sindicato CCOO han denunciado la complicidad de la Junta de Castilla y León en la "precarización" del servicio y han advertido de movilizaciones inminentes si la patronal y la Administración no presentan una propuesta económica digna antes del próximo 26 de octubre.

Ambas organizaciones sindicales han criticado a la Consejería de Sanidad por haber licitado una prórroga de dos años que, a su juicio, aumenta el beneficio de las empresas concesionarias agrupadas en la patronal ALECA a costa de mantener unas condiciones económicas y laborales precarias para las plantillas que prestan este servicio público esencial.

Asimismo, las representantes sindicales han calificado de inadmisible que las empresas utilicen los límites contractuales como excusa para no dignificar los salarios. En este sentido, han lamentado el "silencio" de la Consejería de Sanidad, a la que solicitaron formalmente reuniones los pasados 7 de agosto y 6 de septiembre sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

Desde CGT y CCOO han remarcado la falta de voluntad política de la Administración autonómica al negarse a mantener un encuentro con la parte social, una situación que, según denuncian, contrasta con la de otras comunidades autónomas donde las tres partes se reúnen de forma habitual para mejorar la calidad de la prestación. Por ello, han vuelto a solicitar una nueva reunión con el departamento autonómico.

Ante este escenario, los sindicatos han trasladado un ultimátum a ALECA para que presente una propuesta escrita concreta antes del 26 de octubre. De no producirse este avance, han avisado de que iniciarán un calendario de acciones de protesta y movilizaciones en las calles de todas las provincias castellanas y leonesas.