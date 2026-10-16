CHE alerta de crecidas súbitas en barrancos y cauces en Soria

Mapa de la zona de Soria donde se pueden producir las crecidas de cauces. - CHE

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este viernes de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en barrancos y cauces menores, en el Sistema Ibérico de Soria, durante la tarde de hoy.

Además, el organismo de cuenca recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ) y seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.