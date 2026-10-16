CHE alerta de crecidas súbitas en barrancos y cauces en Soria

Mapa de la zona de Soria donde se pueden producir las crecidas de cauces.
Mapa de la zona de Soria donde se pueden producir las crecidas de cauces. - CHE
Europa Press Castilla y León
Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 15:48
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VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este viernes de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en barrancos y cauces menores, en el Sistema Ibérico de Soria, durante la tarde de hoy.

Además, el organismo de cuenca recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ) y seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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