Cientos de personas se concentran en Valladolid para reivindicar la lucha contra la violencia de género

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas, según fuentes policiales, se han reunido en Valladolid este sábado con motivo del 25N para luchar contra la violencia de género.

La coordinadora de mujeres de la capital vallisoletana ha organizado esta manifestación que ha dado comienzo a las 19.15 horas en la Plaza de Fuente Dorada y, desde allí, se ha realizado un recorrido hasta la Plaza de la Universidad, donde se ha leido un manifiesto.

A esta, también se han unido los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, además de concejales del Partido Socialista y del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra y el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Durante todo el recorrido se han escuchado gritos como "no más violencia contra las mujeres", "no se han muerto, las han asesinado", "no estamos todas faltan las asesinadas" y "Vosotros, machistas, sois los terroristas", entre otros cánticos.

Por su parte, la representante de la Coordinadora de Mujeres en Valladolid, Yolanda Martín, ha señalado que saben que la violencia está cada vez "más en ascenso", sobre todo entre la población más joven y, por ello ha destacado que se encuntran "muy preocupadas".

Además, ha afirmado que han utilizado el mismo eslogan que el año pasado, 'es violencia de género', ante el discurso que hay por parte de la "ultraderecha" en la "negación de la existencia de esta violencia de género".

"Por ello, queremos reivindicar que es necesario hacer unas políticas y tener unos recursos económicos suficientes para poner en marcha todas las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", ha afirmado Martín.

Para concluir, la representante de la coordinadora ha apuntado que es la conciencia social de todas las partes "lo que falla" porque "no solamente hace falta que haya medidas, que haya recursos económicos, es un poco que todos se den cuenta del problema".

"Somos parte del problema y parte de la solución", ha remarcado Yolanda Martín.

MANIFIESTO

En este marco, a la llegada de la manifestación a la Plaza de la Universidad, se ha leído el manifiesto en el que destaca que un total de 52 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año --3 de ellas en Castilla y León-- y 1 menor ha sido asesinado --una niña vallisoletana de 8 años--. También ha afirmado que un total de 51 menores se han quedado huérfanos en lo que va de año.

Asimismo, en el escrito se señala que "la vidas arrebatadas de las mujeres desde el 2003 hasta el 6 de noviembre asciende a 1.237, 1 cada seis días; vidas truncadas por la violencia machista, vidas arrebatadas por la violencia patriarcal, que dejan destrozadas a familias enteras y que causan un daño atroz a las personas y a la sociedad en todos los aspectos".

Por otro lado, los datos provisionales de "feminicidios" por otras violencias machistas en 2022 no perpetradas por la pareja o expareja, según la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, fueron 34, de los cuales el 61,8 por ciento fueron "feminicidios" familiares, "feminicidios" sexuales el 11,8 por ciento y "feminicidios" sociales el 26,5 por ciento.

En el último informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el segundo trimestre de 2023, el número de víctimas de violencia de género aumentó más de un 5 por ciento.

Entre los meses de abril y junio de este 2023 un total de 47.063 mujeres fueron víctimas de violencia de género, un 5,66 por ciento más que en el mismo periodo del año 2022, en el que se anotaron 44.543. En Castilla y León el incremento de víctimas de violencia de género respecto de 2022 es del 13,1 por ciento.

El informe de 2022 de dicho organismo recoge, también, que durante 2022, los juzgados españoles recibieron un total de 182.073 denuncias, un 11,8 por ciento más que el año anterior --5.665 de estas denuncias son de Castilla y León, creciendo un 9,6 por ciento respecto de 2021--.

Por todo ello, en el manifiesto se han considerado que debe ser "inexcusable y prioritario de las fuerzas democráticas reforzar el consenso y aumentar los recursos destinados a hacer frente a las violencias machistas, así como rechazar frontalmente los discursos negacionistas que minimizan su incidencia y ponen en riesgo todo lo avanzado".

Además, en este se ha instado a reforzar la educación en igualdad en todos los niveles educativos con el objetivo de identificar y neutralizar estas tolencias y desterrar estereotipos desde la infancia.

Por otro lado, el escrito pide a las "fuerzas democráticas" que "continúen reforzando como política de Estado los contenidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a la elaboración de propuestas más ambiciosas y eficaces para la y de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022 - 2025".

Para concluir, han reclamado el refuerzo y revisión de las políticas activas de empleo para las mujeres que en Castilla y León, con datos de septiembre de 2023 de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, se han llevado a cabo un total de 1.549 contratos bonificados a mujeres víctimas, lo que supone un 43 por ciento menos en relación al año anterior".

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha afirmado que las feministas tienen que reivindicar sus derechos "alto y claro" en Castilla y León porque, en la Comunidad, hay un a un vicepresidente de la Junta de Castilla y León que "niega la violencia de género, que insulta, que veja y que humilla a las mujeres víctimas de esta violencia".