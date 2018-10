Ciudadanos pedirá en el Pleno de Valladolid bajar el precio de las escuelas infantiles y flexibilizar horarios

Publicado 23/10/2018 12:36:50 CET

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, ha anunciado este martes que llevará una moción al próximo Pleno municipal en la que pedirá "bajar el precio de las escuelas infantiles municipales", que "se ubique una escuela infantil en la zona centro de nuestra ciudad", y que se potencie el bilingüismo y la flexibilidad de horarios.

Vicente ha visitado este martes la Escuela Infantil Municipal El Tobogán, situada en el barrio de La Rubia, y ha recalcado que en Valladolid "los precios de las escuelas infantiles municipales, en algunos casos, son dos o tres veces mayor que en otras ciudades de la Comunidad", algo que desde la formación liberal han denunciado en reiteradas ocasiones.

La portavoz de la formación 'naranja' ha asegurado que, según los datos que ha recabado, mientras las familias con rentas más bajas en ciudades como Ávila, Salamanca o Zamora no tienen que pagar por este servicio de educación para menores de 3 años, en Valladolid tienen que abonar 25 euros al mes.

Las diferencias, en los casos de familias con un tramo de renta más alto, son mayores, ya que mientras en Salamanca pagan 156 euros mensuales (40 si no incluyen manutención) o 186 euros en León (130 sin manutención), en Valladolid la cifra asciende a los 235 euros, y además no se da la opción de no elegir manutención.

En este sentido, además de reclamar una partida adicional en 2019 para reducir las tarifas el próximo año, se reclama permitir la posibilidad de que las familias que puedan no tengan por qué dejar a los niños a comer.

"Deben tender hacia la gratuidad", ha aseverado Vicente, que ha defendido que el Grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León ha conseguido una "reducción de las tasas de las escuelas infantiles".

Del mismo modo, la formación naranja solicitará la "ubicación en 2019 de una escuela municipal infantil en la zona centro de Valladolid", para lo cual pide al Ayuntamiento que incluya la correspondiente partida presupuestaria, y propone que pueda ubicarse en el Colegio Niño Jesús, si lo adquiere el Consistorio, o en otras ubicaciones alternativas del centro. "Lo llevamos pidiendo varios años en Presupuestos, pero el equipo de Gobierno siempre lo ha rechazado".

Asimismo, la portavoz de Cs pedirá también en el Pleno que "se potencie el bilingüismo" en las escuelas infantiles municipales, los proyectos innovadores y la "flexibilidad de horarios para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de nuestras familias".

"La educación de 0 a 3 años deber ser una prioridad, que incide de manera positiva en el rendimiento escolar posterior de los alumnos", ha explicado la portavoz.