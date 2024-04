La colección 'Santas Mujeres', con 8 bustos, se podrá visitar hasta junio en la Iglesia de San Miguel y San Julián

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La colección 'Santas Mujeres', con ocho bustos que representan a Santas, Vírgenes y Mártires, se podrá visitar hasta el 30 de junio en la Iglesia de San Miguel y San Julián de Valladolid.

Así lo han presentado este miércoles el párroco de la Iglesia, Javier Carlos Gómez; acompañado por el delegado de Patrimonio del Arzobispado, Jesús García Gallo; el comisario de la exposición, Jesús Menuel Losa Hernández; y la representante del departamento de Arte de la Fundación Las Edades del Hombre, Olalla González.

Estos ocho bustos, que representan a Santa Lucía, Santa Águeda, Santa Cecilia, Santa Apolonia, Santa Barbara, Santa Catalina , Santa Inés y Santa Margarita, son del maestro Gregorio Fernández, máximo exponente de la escuela barroca castellana y fallecido en Valladolid en 1636.

Así, según ha destacado el párroco, esta se trata de una acción promovida por la parroquia que cuenta con la colaboración de la Fundación Las Edades del Hombre porque, ha afirmado que en los presupuestos y propuestas pastorales, "siempre se contempla una partida para la conservación y mantenimiento de las obras que han recibido de sus mayores y quieren transmitir a las nuevas generaciones".

"Sentimos como una obligación por nuestra parte el conservar para transmitir lo que ha sido una experiencia de fe y lo que ha sido y sigue siendo durante tantos años una catequesis por las calles, sacristías e iglesias de Valladolid", ha explicado Javier Carlos Gómez.

Además, ha aseverado que desde la parroquía son conscientes de que "lo que no se conoce, no se valora y, por lo tanto, si no se valora, tampoco se cuida".

Por otro lado, Jesús García Gallo ha explicado que "aman lo suyo, y es este sentimiento el que inspiran las obras de arte que proyectan esa belleza", a lo que ha añadido que "esa belleza les pone en camino de la bondad de las cosas buenas en el camino hacia Dios".

Olalla González ha expresado que esta exposición ha sido una iniciativa de esta parroquia a la que las edades del hombre ha dado respaldo, a lo que ha añadido que "esta es una apuesta por el turismo religioso, el cual hay que valorar".

"Un patrimonio que nos ayuda a valorar nuestras propias obras y una manera de valorarlas es en el acercamiento al público y esta exposición es una buena muestra", ha concluido González.

RETABLOS Y OBRAS

El comisario de la exposición ha explicado que los ocho bustos que se encuentran en la exposición, previamente estaban situados en los retablos dedicados a San Francisco Javier y a San Ignacio de Loyola.

En concreto, los bustos Margarita, Inés, Catalina y Bárbara se encontraban en el retablo de San Ignacio; mientras que Apolonia, Cecilia, Águeda y Lucía estaban situadas en el retablo de San Francisco Javier.

Así, según ha explicado, en 1613se concede el concierto de estos a Velázquez y Gregorio Fernández, que se comprometieron a construir los dos retablos colaterales para la Iglesia de San Ignacio, figurando Fernández como escultor de los relicarios, es decir los que son objeto de esta exposición junto a otros. "Fue en el año 1624, es decir, justo ahora 400 años, cuando se inauguran esos retablos", ha señalado.

La muestra estará abierta al público hasta el próximo 30 de junio, de martes a sábado de 11.15 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas.