La compañía vallisoletana Teatro Arcón de Olid lleva al Teatro Zorrilla este domingo su obra 'Eva al desnudo'

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía vallisoletana Teatro Arcón de Olid lleva aL Teatro Zorrilla de Valladolid este domingo, 12 de noviembre, su obra 'Eva al desnudo', una adaptación dirigida por el director de la compañía, Juan Casado.

La obra trata sobre joven Eva Harrington, que aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios, se las ingenia para introducirse en el círculo de la famosa y veterana actriz Margo Channing, gran dama de la escena neoyorquina, según ha señalado el Teatro Zorrilla en un comunicado recogido por Europa Press.

Eva se convierte en su eficiente asistente particular codeándose con sus más cercanos amigos y círculos artísticos, con intenciones, quizás, no tan inocentes como la de una simple admiración. El deseo de actuar y los celos consumen a Eva que no duda en traicionar a sus compañeros en su escalada hacia el éxito.

'Eva al desnudo' introduce el espectador en un mundo de intrigas, puñaladas por la espalda y maniobras. La lucha entre la consagrada actriz y la aspirante a estrella descubrirá el drama que implica envejecer para las grandes estrellas del espectáculo; una "dura realidad que hace reflexionar sobre la crueldad del imparable paso del tiempo".

La historia de 'Eva al Desnudo' es tan antigua como la Historia misma y, desde el devenir de los tiempos, el hecho de tratar de suplantar al amigo, o al enemigo, ha despertado en el ser humano sus más bajos instintos.

Juan Casado, Director de Teatro Arcón de Olid, ha adaptado la película estadounidense de 1950 dirigida por Joseph L. Mankiewicz. Alabada por la crítica en el momento de su estreno, recibió 14 candidaturas a los Premios Óscar.