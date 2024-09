COMUNICADO: ‘Imagínate quedarte en blanco y’, la campaña de Vallsur para concienciar sobre el Alzheimer

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vallsur pone en marcha un año más la campaña 'Imagínate quedarte en blanco y...', una iniciativa que nace para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el próximo 21 de septiembre, y que pretende mostrar la realidad de esta enfermedad y concienciar sobre la importancia de la detección, prevención e investigación.

Desde el día 18 y hasta el 21 de septiembre, Vallsur se llenará de mensajes repartidos por el centro comercial, con lemas cuyo objetivo es impactar de manera visual a quien lo lee y sensibilizar sobre algunas de las dificultades cotidianas que provoca el Alzheimer por culpa de este deterioro cognitivo.

De esta forma, se podrán leer frases como: 'Imagínate quedarte en blanco y... no saber dónde estás', 'Imagínate quedarte en blanco y ... no reconocerte', o 'Imagínate quedarte en blanco y ... no saber navegar por una web', entre otros. Durante toda la semana desde Vallsur se dará visibilidad también a la labor de todos los cuidadores y los familiares, que asumen la carga psicológica y física durante todo el proceso.

Además, la Asociación Valladolid Unido por el Baile, y algunas de las escuelas de baile de la ciudad, como homenaje en este día a todas las personas que padecen Alzheimer y sus cuidadores, realizarán una master class el día 21 de septiembre de 18 a 22 horas en la plaza de Simancas, una actividad que tiene beneficios positivos tanto física como mentalmente.

La iniciativa 'Imagina quedarte en blanco y ...' forma parte de la campaña impulsada con motivo del Día Mundial del Alzheimer por el área de Property Management de CBRE para concienciar sobre esta enfermedad. La campaña, enmarcada en el programa Caring for Communities, se aplicará en 47 centros comerciales y 16 oficinas de España y Portugal, así como en 148 centros comerciales y 32 oficinas de quince países europeos.