A concurso 38 cortos de 16 países en la 33ª Muestra de Cine Internacional de Palencia

PALENCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los cortometrajes protagonizan este fin de semana la programación de la trigésimo tercera edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. El Cine Ortega, sede principal de las proyecciones, acogerá durante las jornadas del sábado y domingo el pase de 38 cintas de 16 países.

La apertura de la competición tendrá lugar este sábado a las 12 horas con la primera sesión del Concurso Internacional de Cortometrajes, que reunirá las obras 'Ik ben geen robot', con la que la holandesa Victoria Warmerdam propone una comedia fantástica que retrata la historia de una robot; la iraní 'The steak', a cargo de Kiarash Dadgar; 'C'Était mieux demain', que Klein Olivier filmó en la isla de Guadalupe; 'Loup y es-tu', una obra de animación de Louise Laurent, Alizée Van de Valle, Emma Fessart, Jeanne Galland, Célina Lebon y Annouck François; y 'Balladen', en la que el cineasta sueco Christofer Nilsson lleva a la gran pantalla la historia de un repartidor en bicicleta que, al borde de un ataque de nervios, emprende un acto de rebelión espontáneo encerrándose en la casa de los clientes a los que hacía entregas.

Ya a las 17 horas, la segunda sesión dedicada a los cortometrajes internacionales acercará al público las cintas 'Ten With a Flag', del creador portugués Vasco Alejandro, galardonada en el Leiria Film Fest; con 'Humo', la adaptación en stop motion de un cuento de Antón Fortes que dirige la mexicana Rita Basulto; la filipina 'Cross my heart and hope to die', de Sam Manacsa; 'Ultrapolice', propuesta que firma en la dirección Thibault Fauconnet; y 'Chairs', del realizador británico James Hughes.

A continuación (19 horas) será el turno para el primer bloque de cortometrajes nacionales, en el que podrán verse las producciones 'Troleig (Troleo)', de Luis E Pérez Cuevas, galardonada con la Biznaga de Plata - Premio del Público en Málaga; 'Mentiste Amanda', en la que Eva Libertad y Nuria Muñoz abordan el drama de los abusos infantiles; la obra de animación 'Talkak', codirigida por el tándem que forman Ilune Díaz y Jordi Nuet; 'Me llamabas Septiembre', con la que Fernando Bonelli ha cosechado numerosos reconocimientos en el circuito nacional de festivales; 'Colorado', segunda producción conjunta de las realizadoras Sandra Gallego y Pilar Gómez; y Actos por partes', en la que el director Sergio Millán aborda, a medio camino entre la comedia y el humor negro, las dificultades que supone enfrentar el cáncer.

El cierre de la jornada tendrá también como escenario el Cine Ortega (21.30 horas) con el pase de los cortometrajes españoles 'Sushi', una mirada a las nuevas paternidades que firma Iván Morales y que fue candidata en la pasada edición de los Premios Goya; 'La ley del más fuerte', de Raúl Monge Sancho; 'Pathos', de la realizadora Andrea Noceda, protagonizada por Luis Bermejo y Fernando Soto; 'Europa', nuevo cortometraje del donostiarra Ekain Irigoien; 'Céntrico', de Luso Martínez; y la comedia 'La cena', último cortometraje del murciano Jesús Martínez 'Nota'.

El domingo, los espectadores podrán disfrutar de la exhibición de 16 nuevos trabajos agrupados en tres sesiones, programadas a las 12, las 17 y las 19 horas.

LA MUESTRA VISITA LA MORALEJA

En el marco del programa de actividades paralelas, 18 profesionales del sector audiovisual visitarán también este sábado el Centro Penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, para compartir con una treintena de internos, miembros del taller de audiovisuales y cine que dirige de Paco Sánchez, las singularidades de su trabajo en el mundo del cine.

Entre los asistentes se hallan el crítico Jesús Joaquín Palacios, Raquel Suárez, la directora Carmen Córdoba, la guionista Laura Molpeceres, el director de la Plataforma Nuevos Realizadores Juan Carlos Aceituno, los realizadores Luis Eduardo Pérez, Fernando Bonelli, Luis Martínez Esteban, Andrea Noceda y Ekain Irigoien, la guionista Pilar Paredes, la productora Elena Zabía, y los actores Pablo Generoso y Javier González Madrigal, así como Alejandra Barón, María Suárez Puebla, Rosana León y María Iciar Lasa.

GALARDONES

Las cintas que participan en el Concurso Nacional de Cortometrajes optarán al Premio Milagros Alcalde del Jurado (dotado con 3.000 euros); el Premio del Público (1.500 euros); el Premio del Jurado al Mejor Guion (1.000 euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros); a los que se suman el Premio del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros); el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros) y el Premio Javier Santos a la Mejor Banda Sonora (1.000 euros).

Por su parte, los cortometrajes internacionales podrán optar a dos reconocimientos, el Premio del Público (dotado con 1.000 euros) y el Premio del Jurado (1.000 euros).