La confianza empresarial en CyL, en negativo en el cuarto trimestre, -1,7%, pero una décima mejor que España -1,8%

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), entró en números negativos al registrar un -1,7 por ciento en el cuarto trimestre del año, una décima mejor, no obstante que a nivel nacional (3,2 por ciento).

La confianza empresarial desciende respecto al trimestre anterior en 15 comunidades autónomas y aumenta en dos. Los mayores descensos se producen en Región de Murcia (-5,1 por ciento), Comunidad Foral de Navarra (-4,4 por ciento) e Illes Balears (-4,2 por ciento). Los únicos incrementos se producen en Canarias (2,3 por ciento) y Galicia (0,5 por ciento).

En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se sitúa en el cuarto trimestre de este año en 4,7 puntos en positivo, tasa inferior al trimestre anterior (9,7), y por debajo de la media que alcanza un 5,1.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales de Castilla y León que piensa que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre de este año alcanza el 21,6 por ciento, por encima de la media (20,5) pero por debajo del trimestre pasado, del 24,3.

Por su parte, los que piensan que su negocio evolucionará en el cuarto trimestre de manera desfavorable alcanza el 16,9, más alto que en el pasado trimestre de referencia (14,6 por ciento), aunque mejora el dato de España (14,8),

mientras que un 61,5 por ciento de los consultados espera una evolución "normal" de su negocio, de nuevo por debajo de la media (64,7) y similar al trimestre anterior (61,1).

El balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) baja a un 7,2 frente al 9,3 puntos que marcaba en el anterior trimestre, y por encima de la media nacional que alcanza 5,6 en positivo.

En este caso, el 22,6 por ciento de los encuestados muestra una opinión favorable (21,1 en España), por encima del trimestres pasado del 21,8. Mientras tanto, el 62 por ciento considera que será normal, algo más que la media (63,4), por debajo del trimestre anterior, 65,7.

Finalmente, el 15,4 por ciento se muestra pesimista, menos que en el resto del país (15,5) dato que el pasado trimestre marcó un 12,5.