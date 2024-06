Corchado, asegura que se inhibirá en la investigación sobre las "presuntas malas prácticas" en su currículum

ZAMORA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha acudido este miércoles a la apertura de un congreso en el Campus Viriato de Zamora, donde ha contestado a las preguntas sobre la investigación que se llevará a cabo en la USAL con motivo de las "presuntas malas prácticas" llevadas a cabo en la publicación de su curriculum.

"Yo obviamente me voy a inhibir, claro, es un tema que, si me afecta, haré como haría cualquier persona y corresponde a los órganos de la Universidad pronunciarse" ha asegurado el rector tras la información del diario El País, recogida por Europa Press, que señala que 150 profesores de la universidad salmantina han firmado un comunicado en el que reclamaban que el rector "no se investigue a sí mismo".

"Vamos a seguir las recomendaciones que nos ha hecho el Ministerio al respecto de este tema y serán los órganos colegiados de la Universidad los que se pronuncien, en este caso el Consejo de Gobierno el que decida las actuaciones que se van a llevar a cabo en breve", ha añadido Corchado.

En cuanto al tiempo que se alargará el proceso, el máximo mandatario de la Universidad de Salamanca ha apuntado: "Todos queremos clarificar esto cuanto antes y en el próximo Consejo de Gobierno tomaremos las decisiones y veremos plazos".

El Comité Español de Ética de la Investigación fue el que pidió a la Universidad de Salamanca que ejerciera "sus potestades de inspección y sanción" ante "las presuntas malas prácticas" del rector en la publicación de su currículum, ya que se apuntaban supuestas irregularidades para inflar el impacto de sus investigaciones con miles de "autocitas y citas falsas motivadas por él mismo a terceros" para que le citaran en bases de datos académicas.

La verificación de los trabajos cuestionados es "indispensable para preservar la reputación y prestigio del sistema universitario y científico español y para proteger a las personas y las cosas", apuntaban desde el Comité de Ética.

Corchado es catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca y rector de la institución salmantina desde que ganó las elecciones el pasado mes de mayo el rector de la Universidad de Salamanca, tras la dimisión de Ricardo Rivero.