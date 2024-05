El Coro Leeds Festival Chorus ofrece el 29 de mayo un concierto gratuito con órgano en la Catedral de Valladolid

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Coro Leeds Festival Chorus de Reino Unido dará un concierto gratuito el miércoles 29 de mayo, a las 20.00 horas, con acompañamiento de órgano en la Catedral de Valladolid.

Formado para la inauguración del Ayuntamiento de Leeds por la Reina Victoria en 1858, el Leeds Festival Chorus se ha consolidado desde entonces como uno de los coros a gran escala más famosos de Inglaterra. Con unos 120 miembros, ofrecen una variedad de piezas de pequeña y gran escala.

Este coro presenta música coral clásica en Yorkshire y en otros lugares de Gran Bretaña, incluso en los London Proms y el Manchester Arena.

Asimismo, el coro ha trabajado con la English Chamber Orchestra, The Hallé, BBC Symphony, BBC Philharmonic y Northern Sinfonia y también ha sido retransmitido regularmente en BBC Radio 3.

Además, actúan también con una amplia variedad de solistas y músicos profesionales bajo la batuta de Simon Wright, su aclamado asesor artístico.

Así, según la organización del evento, "como director, Simon Wright se ha ganado el respeto y el reconocimiento universal por sus interpretaciones de un amplio y desafiante repertorio orquestal y coral".

A lo largo de su carrera profesional, que también ha abarcado roles como organista, acompañante, arreglista y profesor, se ha consolidado como un músico "de enorme integridad, ganándose la admiración de músicos, público y crítica por igual". Premiado en el Concurso de Dirección de Leeds de 1986, Simon ha sido director y asesor artístico del Leeds Festival Chorus desde 1975.

Como organista acompañante, la reputación de Rebecca Taylor crece cada día, tras su éxito al ganar el Premio de Acompañante Maureen Lehane en Wigmore Hall. En junio de 2015, Rebecca acompañó al candidato galés en el concurso Song Prize Competition de BBC Cardiff Singer of the World, que se retransmitió en vivo por BBC Radio 3, además de realizar un recital en el Three Choirs Festival 2015.