Corral acusa a UPL de intentar "confundir y engañar" con el godello y defiende que esta variedad "es de todos"

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha acusado este martes a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) de intentar "confundir y engañar" a los ciudadanos respecto al uso de la uva godello fuera de la D.O Bierzo y ha defendido que esta variedad "no es de nadie" y sí "es de todos".

González Corral ha aclarado que esta variedad de uva no está sólo en la D.O. Bierzo y ha informado de que está autorizada "desde los inicios" en la Denominación de Origen Tierra del Vino de Zamora, en la Denominación de Origen de León y en la IGP del Vino de la Tierra de Castilla y León "y en muchas otras denominaciones de origen" fuera de la Comunidad, como en Monterrei, en Rías Baixas; en Rivera Sacra, en Ribeiro, en Valdeorras, en Utiel (Requena) y en cinco denominaciones de origen de Portugal.

"Desde aquí --la Junta de Castilla y León-- no se quiere robar a nadie (...) no podemos permitir que ustedes utilicen esto políticamente para confundir y para engañar", ha respondido la consejera al procurador de UPL José Ramón García Fernández que ha tildado por su parte la autorización del uso de la uva godello en la D.O Rueda de "canallada y de robo" del ITACyL a petición de los agricultores de Valladolid "para robar el trabajo y el esfuerzo" de los viticultores del Bierzo.

"Esto no se puede consentir", ha sentenciado García Fernández a quien la consejera ha aclarado que la incorporación de la variedad godello en la D.O Rueda ha sido autorizada "como variedad secundaria y no como principal" y que es compatible con la normativa comunitaria.

Finalmente, González Corral se ha mostrado convencida de que "los magníficos vinos de calidad" que se producen al amparo de la D.O. Bierzo "seguirán brillando y destacando en los mercados por su calidad" y se ha comprometido a seguir promocionando estas figuras de calidad.