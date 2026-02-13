Cortados doce tramos de carreteras por inundaciones

Imagen tomada a algunas de las zonas en alerta por inundaciones tras el desembalse del pantano de Villameca. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Doce tramos de carreteras de Castilla y León permanecen intransitables como consecuencia de las inundaciones registradas por las crecidas de ríos y las intensas lluvias, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, las incidencias se han registrado en las provincias de Zamora, Soria, León, Salamanca y Palencia, donde la acumulación de agua en la calzada ha hecho intransitables numerosos tramos de vías.

Así, en Zamora permanece cortada las ZA-P-2101 a la altura del término municipa de Monta la Reina; en Soria el agua ha afectado a la SO-P-3228 en Miranda de Duero; la SO-P-5026 en Abioncillo de Calatañazor; la SO-P-6103 en Vilviestre de los Navos; la SO-P-6007 en Garray y la SO-P-4009 en Langa de Duero.

Del mismo modo, en la provincia de León se han visto afectadas la LE-114 en La Nora del Río; la LE-5705 en Villmartín de Don Sancho, mientras que en Palencia las inundaciones han obligado a cortar la PP-9832 en Perales.

Por último, en la provincia de Salamanca el agua ha anegado la DSA-522 en Vega de Tirados, la CV-BE-2 en Candelario y la DSA-106 en Arapiles.

A estos doce tramos se suma otro que permanece cortado como consecuencia de la acumulación de nieve, se trata de la DSA-291 en Candelario (Salamanca).