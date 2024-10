Las Cortes piden derogar la Ley de Vivienda con el voto en contra de PSOE y UP

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles a una PNL del Grupo Popular respaldada por Vox --los procuradores de UPL, Soria 'Ya! y Por Ávila se han abstenido-- que ha pedido derogar la Ley de Vivienda porque es "errónea" y porque "ha fracasado", en palabras de la procuradora del PP María de las Mercedes Cófreces.

El acuerdo de las Cortes insta además a iniciar la tramitación de otra norma de Vivienda que cuente con la participación y el consenso de las comunidades autónomas "a las que se dio la espalda".

Esta PNL ha contado con el rechazo de Francisco Igea, del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y de toda la bancada socialista que ha presentado otra PNL en materia de vivienda, que no ha salido adelante por el rechazo de PP y Vox, y cuyo primer punto instaba precisamente a la Junta a cumplir la Ley por el derecho a la vivienda por considerar que su contribución al mercado de la vivienda asequible "ha sido triste y lamentable", según el procurador socialista José Luis Vázquez.

"Aquel que la cumpla recibirá incentivos, el que no la cumpla seguirá ejerciendo sus competencias libremente con su propia financiación", ha añadido al respecto.

A diferencia de los postulados de los dos partidos de izquierdas que han reclamado una "política intervencionista" en materia de vivienda --Pablo Fernández ha abogado en concreto por prohibir la adquisición de viviendas que no sean para vivir-- el Grupo Popular ha apostado por "fomentar" e "incentivar" el mercado. "Nosotros no intervenimos el mercado", ha aclarado Cófreces Martín.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox se ha mostrado "parcialmente de acuerdo" con la PNL del PP al que ha situado, no obstante, como "muletilla" del PSOE para consolidar sus políticas. "El problema de la vivienda en España es un problema creado por las administraciones públicas y por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista", ha aseverado Carlos Menéndez, que ha compartido la necesidad de derogar la Ley de Vivienda porque "ha acentuado" las anomalías del mercado inmobiliario y "está hundiendo el mercado del alquiler".

Vox ha planteado una enmienda de adición para recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual "en las mismas condiciones que se contemplan con anterioridad al 1 de enero de 2013" y para recuperar la deducción por alquiler de vivienda en todo el ámbito nacional para arrendamientos de vivienda habitual. El PP ha aceptado las propuestas "para sumar esfuerzos entre todos" en un momento en el ve necesarias políticas de incentivación del parque de viviendas privado.

"Las leyes están para cumplirse (....) los gobiernos no derogan leyes", ha aclarado por su parte el socialista Rubén Illera en su argumentación en contra de la PNL del PP que "no hay por donde cogerla". "¿En qué año y en qué régimen se creen que estamos viviendo actualmente? No entiendo cómo los servicios jurídicos de la Cámara les han permitido tal aberración", ha reprochado, a lo que Cófreces ha respondido que la actual norma invade competencias de las autonomías.

"Nos quieren obligar a hacer cumplir una ley en artículos que son potestativos, voluntarios", ha añadido la procuradora 'popular' que ha recordado a los socialistas que "rectificar es de sabios" como han hecho ya "en alguna ley".

Illera ha recordado por otro lado que Cataluña ha sido "la primera y única comunidad" que ha aplicado la Ley estatal de Vivienda y ha significado que medio año después ha conseguido bajar los precios del alquiler en torno a un 5 por ciento.

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el procurador leonesista José Ramón García ha tachado de "brindis al sol" la exigencia del PP al Gobierno central para que ejecute el anuncio de la puesta a disposición de 180.000 viviendas sociales. "Si ustedes llegan al Gobierno en la siguiente legislatura, ¿exigirían lo mismo?", ha preguntado.

Por otro lado, las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles la PNL en materia de vivienda del Grupo Socialista de "componente ideológico muy marcado" y "volcada exclusivamente en fomentar un parque público de vivienda en alquiler asequible", en palabras de su proponente, José Luis Vázquez, que ha pedido construir en los próximos dos años un parque público de viviendas en alquiler asequible de titularidad de la Junta dotado con 5.000 viviendas.

"Tiene dinero más que de sobra para hacerlo", ha defendido Vázquez que ha recordado que la competencia exclusiva en materia de vivienda en España corresponde a las comunidades autónomas mientras que el procurador del PP Emilio José Berzosa ha rechazado la afirmación de los socialistas de que todo el dinero "lo pone Sánchez".

Sí ha dado el visto bueno a la PNL socialista el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que ha compartido la necesidad de llevar a cabo políticas "intervencionistas" y ha considerado "incomprensible e inaceptable" que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, haya apelado a la solidaridad de los propietarios para que baje el precio del alquiler.

"Eso es un error mayestático, es comprarle el marco ideológico a la derecha y a la extrema derecha", ha advertido Pablo Fernández que ha añadido: "Si nosotros estuviésemos en el Gobierno de España, si nosotros tuviésemos mucha más capacidad de la que tuvimos en su día, en el que llegamos a aprobar la primera Ley de Vivienda de la democracia en este país, ya les digo yo que otro gallo cantaría".

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el soriano Juan Antonio Palomar, ha ironizado sobre el debate de sendas PNL en materia de vivienda, "un tema complejo y complicado", ha recordado, en la que unos piden ejecutar lo contrario de los otros mientras se echan la culpa recíprocamente.

"No todo es blanco o negro en esta materia, también existen grises, porque existen algunas cuestiones en las que tienen razón unos y otras en las que tiene razón el otro", ha considerado Palomar que ha defendido la necesidad de tomar medidas en materia de alquiler de la vivienda, "sobre todo en las zonas tensionadas".

"Es insostenible para las rentas medias que más de la mitad del sueldo se vaya a las hipotecas o al alquiler de la vivienda, algo tenemos que hacer al respecto", ha reclamado el de Soria ¡Ya! que ha criticado el "anuncio puramente electoralista" de la Junta respecto a la rehabilitación de las viviendas de camineros.

Finalmente, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha definido el balance de vivienda pública de la Junta como "realmente lamentable". "Pónganse a trabajar y dejen de utilizar esta Cámara como eco de su muy mejorable política nacional", ha concluido.

En materia de vivienda, en el Estado español, la competencia exclusiva corresponde a las comunidades autónomas

