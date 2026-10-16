Cortes puntuales en la N-601, los días 19 y 20, por las obras del viaducto de Los Tramposos de Valladolid

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del viaducto de Los Tramposos, de la red arterial ferroviaria de Valladolid, en la variante Este, provocarán cortes puntuales en el tráfico, los días 19 y 20 de octubre, que afectarán a la N-601.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Transportes, una vez que se ha completado el empuje del tramo metálico del viaducto, próximamente se va a ejecutar el hormigonado de su tablero, lo que obligará a llevar a cabo cortes puntuales.

Así, afectarán exclusivamente al ramal de la N-601 sentido Madrid hacia la VA-30, sentido Segovia, y al ramal de la VA-30, sentido Segovia, hacia la N-601 sentido Madrid.

El horario de los cortes será de 9:00 horas a 13:30 horas, tanto el lunes 19 como el martes 20 de octubre y en todos los casos, estarán convenientemente señalizados los desvíos provisionales que den continuidad al tráfico.