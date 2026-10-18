El coworking del Centro Tormes + de Salamanca suma cuatro nuevos proyectos y alcanza los 40 usuarios

SALAMANCA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espacio de coworking del Centro Tormes+ de Salamanca ha recibido en las últimas semanas cuatro nuevos proyectos empresariales, que aportan diez personas más a su actividad diaria, lo que eleva a 40 los usuarioque acoge.

Con estas incorporaciones, el coworking municipal acoge ya a 15 empresas, proyectos y entidades, que reúnen a los mencionados trabajadores.

La llegada más numerosa es la de la Asociación Kidsea, con siete personas, entidad que usa la tecnología como herramienta educativa, creativa y de inclusión para niños y adolescentes de tres a 16 años, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Los otros tres proyectos se incorporan con un usuario cada uno. Uno de ellos es TDigitalizo, que ofrece servicios digitales a pequeños negocios y autónomos para que den el paso a la digitalización y mejoren su presencia y su funcionamiento en internet.

El proyecto de ingeniería de Gustavo Ortiz Arcas se centra en la automatización ganadera, pues quiere llevar más tecnología a las explotaciones para hacerlas más eficientes y reducir el trabajo manual.

Met4Win, por su parte, desarrolla un sistema de predicción meteorológica con drones aplicado a la energía eólica, que permite obtener datos más precisos para optimizar la producción y la planificación de los parques.

Los nuevos proyectos comparten espacio con un grupo de empresas en el que la Inteligencia Artificial tiene mucho peso. En este contexto, STEMIA es la que más trabajadores tiene en el coworking, con 18, y desarrolla software y soluciones de IA a medida para sectores estratégicos.

Por otro lado, Gastrointel ha creado una plataforma de IA para comerciales y productores del sector gourmet, que les ayuda a preparar las ferias profesionales, a moverse mejor durante ellas y a aprovechar después los contactos que consiguen.

Crecentia, por su parte, es una agencia especializada en automatizar procesos con IA en pymes, y Deius Smart Resolutions aplica esta tecnología a la resolución de conflictos para que estos procesos sean más rápidos y baratos.

El campo también está presente con proyectos como Verdix Agrotech, con tres trabajadores y que ha desarrollado una plataforma digital que simplifica los trámites burocráticos de agricultores, ganaderos y pescadores para que les cueste menos tiempo y cometan menos errores.

Igualmente, Luxi Education acompaña a estudiantes chinos que quieren estudiar en España, a quienes gestiona los trámites, les asesora y les pone en contacto con centros e instituciones, mientras el Proyecto Sissel trabaja en el prototipo de una patente propia, un sistema que sella los accesos a los inmuebles para evitar que entre agua en caso de inundación.

Completan el coworking varios proyectos del ámbito creativo y de la comunicación, el estudio de fotografía y eventos de Esteban Calvo, el proyecto de diseño With Me, los servicios audiovisuales y de postproducción de JW Creative y el proyecto de comunicación estratégica, copywriting y formación de Ana Miller.