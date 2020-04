'Crowdfunding' para proveer de test de diagnóstico rápido y material básico al hospital de Ávila

ÁVILA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres hermanos se han hecho eco de la petición de material básico y test de diagnóstico rápido de Covid-19 realizado por responsables del Hospital Nuestra Señora Sonsoles de Ávila para lanzar un crowdfunding al objeto de lograr dicho propósito.

La iniciativa de estos tres hermanos dedicada a su padre, quien perdió la vida a causa de un cáncer en el 2016, responde así a la llamada de auxilio de José Enrique Alés, Jefe de Servicio de Oncología del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, quien ha pedido ayuda al Colegio Americano de Madrid a través de un vídeo.

"Necesitamos test de diagnóstico rápido y piezas fungibles para los respiradores. En este momento no hemos llegado al punto de saturación de los aparatos, pero sí de recambios. Si no disponemos de material fungible, es como si no tuviéramos respiradores. Y finalmente, necesitamos unos dos mil batas impermeables. Ojalá podáis ayudarnos", explica en doctor en el vídeo.

Precisamente, ha sido este llamamiento el que ha hecho que los promotores de esta iniciativa hayan puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para ayudarlos.

Tal como ellos mismos explican en la plataforma, ya han contactado con el centro que les proveerá el material, la orden de San Lázaro de Jerusalén. A través de la cual quieren adquirir mil tests de diagnóstico rápido y dos mil batas impermeables, pero para conseguirlo necesitan ayuda.

Desde la campaña, piden la máxima colaboración para poder seguir adelante con el proyecto: "Cualquier aportación por muy pequeña que sea nos ayuda enormemente. Necesitamos tu ayuda urgente", concluyen.

Puedes acceder a la campaña a través del siguiente enlace gf.me/v/c/gfm/compra-tests-de-deteccion-de-covid