CSIF advierte de que muchos ayuntamientos y empresas de Castilla y León siguen sin plan de igualdad. - CSIF

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria nacional de igualdad de CSIF, Eva Fernández Urbón, ha recordado ante más de un centenar de representantes sindicales en Valladolid que numerosos ayuntamientos y empresas de Castilla y León continúan sin disponer de un plan de igualdad entre mujeres y hombres, por lo que siguen incumpliendo la normativa nacional.

Asimismo, ha lamentado que la Junta de Castilla y León mantenga paralizada la negociación de su segundo plan para la plantilla autonómica tras caducar en 2023 el acuerdo firmado en 2021, por lo que ha urgido al Ejecutivo regional a aprobar cuanto antes el nuevo texto.

Estas manifestaciones se han producido en la inauguración de las jornadas nacionales de Igualdad del sindicato, celebradas este miércoles en Valladolid bajo el título 'Negociación con perspectiva de género: claves para la elaboración y aplicación de planes de igualdad'. La iniciativa persigue reforzar la formación de los delegados de la organización y dotarles de herramientas prácticas para la negociación y el seguimiento de dichos planes en los centros de trabajo.

Durante su intervención, Fernández Urbón ha expuesto un diagnóstico de la situación actual y ha detallado las herramientas dirigidas a la evaluación de los planes y la formulación de propuestas de mejora. A su juicio, la representación sindical debe participar de forma activa en el seguimiento de los acuerdos, comprobar el grado de ejecución de las medidas, detectar posibles incumplimientos y plantear modificaciones cuando no se logren los resultados previstos.

Las jornadas contarán también con la participación de expertas como la catedrática de Lengua Española Susana Guerrero, quien abordará la comunicación inclusiva; la graduada social Lidia Barba, encargada de analizar los registros salariales y auditorías retributivas; y la catedrática de Derecho del Trabajo Elisa Sierra, que expondrá las estrategias de negociación colectiva con perspectiva de género.

Desde CSIF han considerado imprescindible que los representantes de los trabajadores dispongan de formación especializada para trasladar la legislación a la realidad laboral cotidiana. La organización sindical independiente ha reiterado que mantendrá su apuesta por la formación como vía para combatir la brecha salarial, favorecer la conciliación y la corresponsabilidad, prevenir el acoso sexual o por razón de sexo y mejorar la protección laboral de las víctimas de violencia de género.