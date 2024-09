CSIF pretende un frente común con Ayuntamiento y Diputación de Valladolid para mejorar la Justicia en la provincia

Mientras llega un necesario séptimo Juzgado de Instrucción, se piden guardias de 72 horas en lugar de la semanal



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama la instauración de guardias de 72 horas en los juzgados de Valladolid, en tanto se crea el necesario Juzgado de Primera Instancia número 7. Igualmente, urge la apertura de, al menos, un nuevo Juzgado de Primera Instancia, "porque la jurisdicción civil está al borde del colapso en el partido judicial de Valladolid".

La Unión Provincial de CSIF Valladolid se ha reunido con el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero--que además es también senador--y con el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, para concienciar a las administraciones locales y provinciales y propiciar un frente común por la mejora de la Justicia en la provincia. "Todos sus ciudadanos merecen un servicio de la Justicia de altura y adecuado al siglo XXI", subraya la presidenta provincial de CSIF Valladolid, María José San Román.

CSIF pide la creación de un nuevo Juzgado de Instrucción, el número 7, que abriría las puertas a la instauración de las guardias de 24 horas. En Valladolid no se crea un nuevo juzgado de instrucción desde el año 2005, hace veinte años, "y resulta completamente necesario por el incremento de población del partido judicial, más de 454.000 habitantes, la mayor carga del trabajo en el servicio de guardia, el aumento de causas que se viene detectando en los últimos años, o las numerosas macrocausas que se encuentran abiertas en la actualidad".

La creación de este juzgado permitiría que Valladolid pudiese disponer de un servicio de guardia de 24 horas, que en la actualidad no se puede establecer porque al haber ahora solo 6 juzgados no se respetarían los descansos de quienes en ellos trabajan.

Para CSIF, "es inaudito que partidos judiciales como Vigo o Alicante, con una estructura poblacional similar a Valladolid, tengan reconocido ese régimen de guardias y la nuestra se mantenga con un servicio de guardia semanal que sobrecarga de trabajo a los juzgados y no ofrece un servicio adecuado".

Conforme a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el año 2023, los Juzgados de Instrucción de Valladolid ingresaron 17.356 asuntos judiciales, frente a los 16.272 de 2022 o los 15.829 de 2018. "Es prácticamente un 10% de incremento en cinco años", valora CSIF

Por otro lado, la tasa de resolución fue de 0,87% en 2023, empeorando un 13% con respecto al año anterior, recuerda CSIF, que insiste en que "es un dato muy negativo, y aunque debe ser descontado el efecto de la huelga del 2023, debe ser achacado también al incremento poblacional y al propio incremento de la carga de trabajo que tienen los órganos judiciales de Valladolid.

Por otra parte, CSIF reclama un servicio común de registro y reparto, que incluya a todas las jurisdicciones y, en especial, a la penal. De esta manera, se mejoraría la eficiencia del servicio de guardia que se presta en la actualidad, y supondría importantes beneficios para los ciudadanos, a la vez que permitiría un mejor seguimiento de los escritos y peticiones presentadas. Además, el coste económico de poner en marcha ese nuevo servicio sería muy bajo. Bastaría con adaptar las actuales dependencias del Decanato e incrementar la plantilla orgánica en siete personas".

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

No es sólo es el orden jurisdiccional penal el que necesita de mejoras en cuanto a medios y plantillas. CSIF denuncia que "la jurisdicción civil de Valladolid se encuentra en una situación tal que si no se adoptan medidas en el corto plazo puede colapsar. Si no se ha producido ya ese colapso es por la profesionalidad y el esfuerzo de funcionarios y jueces".

CSIF señala que "ya el propio servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial ha indicado, en su último informe, que es inaplazable la creación de un nuevo Juzgado de 1ª Instancia en la ciudad de Valladolid". En idénticos términos se manifestó el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ CyL) del 2023.

Juanjo Banciella, responsable de CSIF Justicia de Castilla y León, afirma que "los Juzgados de 1ª Instancia de Valladolid vienen aumentando su carga de trabajo desde hace varios años, un 15% en el año 2023. Y es que todos ellos superan ampliamente el módulo de entrada máximo fijado por el Consejo General del Poder Judicial que es de 1.200 asuntos por órgano y año. En la actualidad, la entrada de esos órganos es de 2.055 asuntos, un 71,25% más que lo establecido".

La Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León, en acuerdo del día 3 de junio del 2024, asumió como suyas muchas de estas y otras peticiones de CSIF "en su totalidad. Pero, por desgracia, es el Ministerio quien debe dotar económicamente los medios solicitados, y no ha trasladado hasta el momento una respuesta formal al respecto a este sindicato", lamenta CSIF.