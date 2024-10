C.Tangana presenta en la 69 edición su opera prima, en la que mezcla flamenco, música y cultura

VALLADOLID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, ha presentado este viernes, en la 69 edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci) su largometraje 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' (2024), en la que ha unido música, flamenco, cultura y la vida personal del artista Yerai Cortés.

La proyección ha tenido lugar a las 19.30 horas en los Cines Broadway de la capital vallisoletana en una sesión en la que también se ha celebrado una ronda de preguntas y respuestas con el director y productor del filme.

La ópera prima de El Madrileño sigue con su cámara al músico flamenco y proporciona una radiografía compleja de su historia familiar, en la que se muestra en relato marcado por una tragedia de la que se habla poco o nada, la que Cortés traduce en las letras y melodías que conforman sus composiciones.

Como el propio flamenco, la cinta de Álvarez toca la vena de lo íntimo, trayendo también a colación temas sobre la identidad, las relaciones interpersonales y el racismo hacia la comunidad gitana. Una obra sobre la necesidad de contar historias y de hallar en el arte el medio idóneo para ello.

Minutos antes del comienzo del largometraje, el músico ha afirmado que, cuando conoció a Yerai Cortés se queda "completamente fascinado con su talento e intrigado por su historia familiar", ya que el protagonista es una figura "inusual" dentro del flamenco.

Durante el filme, tanto el director como el protagonista emprenden un viaje juntos para grabar un disco en el que las canciones vienen marcadas por una "gran pena", ya que durante el proceso de creación se ve empujado por su pasado y sus secretos familiares.

Con su obra, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', puede parecer un documental de sobre la música del artista, pero el largometraje se revela como un retrato personal del artista, donde se entre mezcla su vida, con la cultura y la música.

Además, el director y a su vez artista musical, ha resaltado que agradece al mundo del cine por "el buen recibimiento", ya que ha reconocido que "cuando un actor entra en el mundo de la música, se le dice que no vale". "Esto no ha pasado en este caso, ha sido todo lo contrario y me han recibido muy buien", ha aseverado.

MÚSICA EN EL FILME

En cuanto a la música del filme, Antón Álvarez ha afirmado que la película al principio iba a ser "mucho más musical", pero ha añadido que "el problema" que se encontraron es que "la carga emocional del tema tratado es tan fuerte", por lo que ha sentenciado que "no te hace falta poner ocho temas hablando de ocho cosas distintas" y se han centrado en "los bloques más fuertes".

Por lo que respecta a la composición de la música que aparece durante el largometraje, el director ha explicado que él ha hecho de productor, pero que "la mayor carga ha sido de Yerai Cortés", ya que, según El Madrileño, el madrileño tiene una forma de entender el flamenco "un poco más salvaje".

"Queríamos jugar mucho con la música y con el estéreo", ha destacado Antón Álvarez, ya que "cuando la cámara se gira, la parte más importante es la canción, la voz y la guitarra", ha concluido.