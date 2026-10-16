Cuatro chef con estrella Michelin, entre los jurados de los concursos Nacional y Mundial de Pinchos de Valladolid

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el X Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid, que se celebrarán entre el 9 y el 11 de noviembre, han anunciado los integrantes de sus jurados, que como ya se conocía estarán presididos, respectivamente por la chef brasileña Janaína Torres y el cocinero con estrellas 'Michelin' Mario Sandoval, a los que se les suma más de una decena de personalidades del mundo gastronómico, entre ellos otros tres cocineros --Juanlu Fernández, Cristina Jiménez y Aaron Ortiz-- que suman cuatro distinciones de la conocida guía culinaria.

Según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, el jurado permanente del XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas estará presidido por la chef brasileña Janaína Torres, nombrada la Mejor Chef Femenina del Mundo en 2024 por 'The World's 50 Best Restaurants' y le acompañarán como miembros permanentes los chef Juanlu Fernández, del restaurante 'Lú' de Jerez, con dos estrellas Michelin y dos soles de Repsol; Aaron Ortiz, de 'Kabo, en Pamplona, y Cristina Jiménez, del granadino 'Faralá', ambos con sendas estrellas y soles.

Formarán parte del jurado alterno la enóloga Belén Sanz, el secretario ejecutivo de la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva Virgen con Denominación de Origen, José Manuel Bajo; los críticos gastronómicos Victoriano Porto y Luis Moreno Maldonado; las periodistas Marina Vega y Paz Ivison; el escritor gastronómico Xabier Gutiérrez; el rector del Instituto Superior Tecnológico La Escuela de los Chefs de Ecuador y director del Guayaquil Food Show, Santiago Granda; y el chef, Omar Allibhoy, formado en El Bulli y actualmente afincado en el Reino Unido donde difunde la gastronomía española en redes sociales con el nombre 'The Spanish Chef'.

En el Campeonato Mundial de Tapas, Ciudad de Valladolid, junto a su presidente, Mario Sandoval, chef del madrileño 'Coque', con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, estarán los también chef distinguidos Janaína Torres y Cristina Jiménez, que repiten en los dos jurados.

Además estarán en el panel el director general de la empresa jamonera salmantina Joselito, José Gómez, el fundador de la compañía gastronómica berciana Prada a Tope, José Luis Prada; la cocinera y copropietaria del restaurante El Empalme, en Rionegro del Puente (Zamora), Gloria Lucía Martín, reconocida por su trabajo con la micología y las carnes de caza; la directora de la Guía Repsol desde 2015, María Ritter; el director general de Asoliva y vocal de la Junta Directiva de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Rafael Pico Acevedo; el director de Marketing de la Texas Restaurant Association y de los eventos Texas Restaurant Show, Tony Abruscato y Leo Harlem, uno de los humoristas "más populares de España" y estrechamente vinculado a Valladolid.