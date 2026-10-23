Cuatro detenidos, dos de ellos menores, por daños en vehículos y mobiliario en las fiestas de Astorga (León)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres, dos de ellos menores, por daños en vehículos y mobiliario durante las fiestas patronales de Astorga (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo (León), a requerimiento de la Comisaría de Astorga, han detenido a cuatro hombres, dos mayores de edad y dos menores, como presuntos autores de un delito de daños cometido durante la madrugada del pasado día 30 de agosto, en el transcurso de las fiestas patronales de Santa Marta de Astorga.

Al finalizar la noche festiva los presuntos autores de los hechos comenzaron a golpear reiteradamente varios vehículos estacionados en la vía pública y a causar daños en distintos elementos del mobiliario urbano perteneciente al Ayuntamiento de Astorga hasta llegar a arrancar algunos de ellos. El valor total de los daños ocasionados superó los 2.000 euros, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La colaboración ciudadana --junto a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local de Astorga-- resultó fundamental para identificar a los presuntos responsables, todos ellos residentes en la ciudad de León y con antecedentes policiales.

A raíz de estos hechos se puso en marcha una investigación conjunta entre las comisarías de Policía Nacional de Astorga y de San Andrés del Rabanedo que permitió esclarecer lo sucedido e identificar a los cuatro implicados. Las actuaciones culminaron con la detención de cuatro individuos presuntos autores de un delito de daños.

Con estas detenciones la Policía Nacional da por finalizada la investigación de estos hechos.

Las celebraciones patronales que congregan a un elevado número de personas procedentes de distintos puntos de la provincia requieren un esfuerzo de las labores preventivas y de investigación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En este contexto, la colaboración entre Policía Nacional y la Policía Local resulta esencial para favorecer el normal desarrollo de los festejos y garantizar la protección tanto de los bienes públicos como de los privados.