Cuatro personas atendidas tras un incendio en una vivienda de Valladolid

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido atendidas tras un incendio declarado en una vivienda de la calle Esteban García Chico de Valladolid durante la noche de este viernes, tres de las cuales han sido trasladadas en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas sobre las 23.00 horas que alertaban de un incendio en una habitación de la vivienda, sin que los alertantes pudieran especificar qué se estaba quemando.

El 112 trasladó el aviso a los Bomberos de Valladolid, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía para intervenir en el lugar del suceso.

Una vez allí, los bomberos solicitaron asistencia sanitaria para dos personas por inhalación de humo, por lo que el 112 alertó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico.

Finalmente, los sanitarios atendieron a una mujer de unos 75 años en el lugar y trasladaron al Hospital Clínico Universitario a tres varones de unos 40, 45 y 50 años.