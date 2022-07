CyL califica de "propagandista" el anuncio de Sánchez de hacer fijos a 67.000 sanitarios y pide reformas en el MIR

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha calificado de "propagandista" el anuncio de Sánchez de hacer fijos a 67.300 sanitarios temporales que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros, al tiempo que ha pedido reformas en el MIR para que no quede ninguna plaza "vacante".

"Se trata de una información inexacta y totalmente propagandista, en el sentido que el Gobierno de la Nación no tienen las competencias directas de gestión del personal ya que son las Comunidades Autónomas, con sus propios recursos, quienes están haciendo posible un mandato de la Unión Europea como es el de la estabilización de todo el personal que trabaja las administraciones públicas, en este caso en la Sanidad pública", ha asegurado el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces Méndez.

García-Cruces ha recordado que en Castilla y León, "previo un proceso de negociación con la parte sindical y con los agentes implicados", se ha llegado al planteamiento global de sacar dentro del servicio público de la Gerencia Regional de Salud un total de 5.840 plazas sanitarias para estabilización.

"Tras estos procesos de estabilización que se llevarán a cabo, insisto con recursos exclusivamente de las Comunidades Autónomas alcanzaremos una tasa de temporalidad en torno al 2,4% , muy por debajo del mandato de la Unión Europea de una temporalidad por debajo del ocho por ciento", ha apostillado.

El viceconsejero es consciente de que el "principal problema" al que se enfrenta todo el Sistema Nacional de Salud es "la falta de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria en el ámbito de Atención Primaria".

En ese sentido, ha asegurado que se han trasladado a través de una carta remitida a la ministra Sanidad, Carolina Darias, por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y a la que se ha adherido el Gobierno del País Vasco una serie de medidas.

"En primer lugar, impedir, ante todo, que durante los procesos de MIR en la adjudicación de plazas de formación sanitaria no quede ninguna vacante libre de Medicina Familiar y Comunitaria como ha ocurrido este año, que 200 plazas han quedado vacantes. Hay que reformar todo el proceso de del MIR de la formación sanitaria especializada para que no pueda volver a ocurrir", ha argumentado.

También ha abogado por impulsar la creación en España de la especialidad de Urgencias y Emergencias, ya que, en sus palabras, a este área se están derivando "muchos médicos" especialistas en medicina familiar y comunitaria que así se recuperarían para Atención Primaria.

El viceconsejero ha reclamado que se acrediten más plazas de médico especialista en medicina familiar y comunitaria, "reformando el programa, la especialidad, los requisitos y condiciones para acreditar esas unidades".

"En cuarto lugar se establece como un incentivo muy importante una convocatoria específica de por lo menos de 1.000 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria extraordinaria al margen del resto especialidades. Creemos que también que sería una iniciativa muy importante el llevar a cabo todas las medidas oportunas para facilitar una planificación más rigurosa para que en el futuro no nos encontremos con situaciones como ya se reflejan en el propio informe que maneja el Ministerio sobre el personal sanitario del año 2021-2035 y que indica que volveremos a encontrar déficits en determinadas especialidades", ha añadido.

Por último, García-Cruces considera que sería "muy importante" la definición y revisión competencial de la medicina familiar y comunitaria para darle "un mayor impulso y que sea el motor de cambio" de la Atención Primaria que se necesita.

"Yo creo que se trata de aportaciones y propuestas constructivas que tratan, por supuesto, de que entre todos los agentes implicados, el Sistema Nacional de Salud de ese paso importante para solucionar este problema grave, acuciante para todas las comunidades autónomas en este momento. Y yo creo que es importante el diálogo fluido con el Ministerio y las Autonomías para mitigar y resolver esta escasez de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria", ha concluido.

MIR

Sobre la reforma del MIR, el viceconsejero se muestra partidario de que haya "rondas progresivas de elección" para que no queden plazas vacantes. "Que esa reforma fuera más allá y cuando una plaza es elegida y luego la persona no se presenta a ella, se le pueda ofrecer a alguien que ha quedado por debajo y que no tenía opción a elegir nada", ha aclarado.

García-Cruces busca con esta reforma "exprimir al máximo" la oferta a todas aquellas personas que se han presentado. "El examen del MIR no es una oposición, es una forma de seleccionar personas que van a elegir plaza para la formación en una especialidad médica", ha puntualizado.