CyL cerró el primer semestre con menos robos y más denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual

Castilla y León cerró la primera mitad del año con menos robos en domicilios y con violencia e intimidación, y con más denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual que en el mismo periodo del pasado 2018.

Así lo ha destacado Mercedes Martín, quien ha repasado en Salamanca los últimos datos de delincuencia que ha hecho públicos el Ministerio del Interior, con unas cifras en el primer semestre "muy similares" a las del mismo plazo de 2018.

Según ha explicado, se ha registrado un repunte de algo más de 1.000 infracciones penales, un tres por ciento, en Castilla y León. "Nos movemos, como es habitual, en la horquilla de entre 35.000 y 37.000 infracciones penales en estos primeros seis meses", ha añadido.

La delegada ha puesto el acento en dos aspectos en los que se ha reducido la delincuencia como son los robos con fuerza en domicilios (un 16 por ciento) y en los robos con violencia e intimidación (un nueve por ciento menos).

En cambio, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual "han aumentado un 32 por ciento", ha informado la delegada del Gobierno en Castilla y León en una rueda de prensa en la que ha repasado las cifras del Ministerio referentes, en este caso, a la Comunidad Autónoma.

"Muchas veces me preguntan los medios de comunicación si este repunte que se viene produciendo en los últimos años es fruto de que ocurren más hechos de este tipo que antes o que se denuncian más ahora que hace unos años. Lo cierto es que quiero creer que es fruto de lo segundo más que de lo primero. Pero no es menos cierto que falta mucho camino por recorrer para acabar con la lacra de la violencia machista. Es absolutamente intolerable. Una sociedad que se considera civilizada no puede consentir tamaña brutalidad ni un minuto más", ha apostillado.

"Lo más grave y preocupante que ha ocurrido en Castilla y León durante este verano ha sido -- según la delegada-- los asesinados machistas de dos mujeres en la provincia de Burgos durante el mes de julio, en Salas de los Infantes y Villagonzalo Pedernales".

"Las cifras son apabullantes", ha concluido Mercedes Martín, quien ha explicado que desde 2003 hasta hoy han sido asesinadas en Castilla y León 51 mujeres de las más de 1.000 que han perdido la vida en España.