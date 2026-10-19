CyL empieza la semana con las reservas de sangre de los grupos A+ y AB- en rojo y otros cuatro en amarillo

Gráfico de Dona Sangre para animar a donar - @DONASANGRE

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la semana con déficit en las reservas de sangre de seis grupos, con A+ y AB- en rojo, y otros cuatro (0+, 0-, A- y B+) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los dos grupos en rojo y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cuatro grupos deficitarios.

Según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación sólo están en verde las reservas de los grupos AB+ y B-.