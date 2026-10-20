CyL, octava CCAA con menor porcentaje de personas que consideró positivo su estado de salud en 2025

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VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León fue la octava comunidad autónoma con menor porcentaje de personas que consideró positivo su estado de salud en el año 2025, con un 67,9 por ciento, cuatro décimas por debajo de la media (68,3 por ciento), según la Encuesta de Salud de España publicada este martes por el INE y consultada por Europa Press.

Este porcentaje sube al 73,9 por ciento en el caso de los hombres de Castilla y León (73,6 por ciento en España) y baja al 62,0 por ciento entre las mujeres (63,1 por ciento en el resto del país).

La ciudad autónoma de Ceuta (79,0 por ciento), Comunitat Valenciana (70,7 por ciento) y Extremadura (70,7 por ciento) fueron las regiones con mayor porcentaje de personas que consideraron positivo su estado de salud en 2025. Por el contrario, Galicia (61,6 por ciento), Canarias (63,8 por ciento) y Principado de Asturias (65,1 por ciento) presentaron los porcentajes más bajos.

Por su parte, las comunidades con mayor porcentaje de población que asistió a una consulta de médico de familia o pediatra en las cuatro semanas anteriores a la entrevista fueron Galicia (31,7 por ciento), Cantabria (31,2 por ciento) y Canarias (30,6 por ciento) y en Castilla y León el porcentaje llega al 30,57 por ciento, por encima de la media (26,59 por ciento).

Los menores porcentajes se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (20,9 por ciento), Cataluña (21,7 por ciento) y Comunidad Foral de Navarra (23,1 por ciento).

Por su parte, Comunidad de Madrid (20,9 por ciento), Cantabria (20,5 por ciento) y Castilla y León (18,4 por ciento) tuvieron los mayores porcentajes de población que consultó al especialista y los valores más bajos se dieron en Región de Murcia (13,4 por ciento), Extremadura (13,7 por ciento) y la ciudad autónoma de Ceuta (13,9 por ciento).

Asimismo, los mayores porcentajes de población que acudió a urgencias se dieron en Andalucía (35,6 por ciento), Castilla-La Mancha (35,3 por ciento) y Comunitat Valenciana (33,8 por ciento) y los menores, en la ciudad autónoma de Melilla (24,2 por ciento), País Vasco (24,4%) y la ciudad autónoma de Ceuta (24,6%).

Los mayores índices de obesidad en población de 18 y más años se dieron en Canarias (21,8 por ciento), Castilla-La Mancha (20,8 por ciento) y Región de Murcia (18,9 por ciento) con Castilla y León en el octavo puesto con el 17,2 por ciento, como la media.

En los menores de 18 años, los mayores porcentajes de población con obesidad se encontraron en Andalucía (12,4 por ciento), Canarias (9,5 por ciento) y la ciudad autónoma de Ceuta (9,0 por ciento).

Las comunidades con mayor porcentaje de fumadores diarios de 15 y más años fueron Extremadura (18,9 por ciento), Región de Murcia (17,7 por ciento) y Castilla-La Mancha (17,6 por ciento) con Castilla y León en octavo lugar con un 16,0 por ciento, seis décimas más que la media (15,4 por ciento).

Por su parte, los menores porcentajes se registraron en las ciudades autónomas de Ceuta (10,8 por ciento) y Melilla (11,7 por ciento) y en País Vasco (11,8 por ciento).

En cuanto al consumo intensivo de alcohol al menos una vez al mes, los porcentajes más elevados se observaron en Comunidad Foral de Navarra (14,3 por ciento), País Vasco (13,2 por ciento) e Illes Balears (13,2 por ciento) con Castilla y León en quinto lugar con un 15,0 por ciento, de nuevo por encima de la media (10,2 por ciento).