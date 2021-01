CyL prioriza segundas dosis de vacunas y plantea que se retrasen a 28 días

Igea reclama "contundencia" al Gobierno y a la UE en la negociación con la industria farmacéutica y ve "inaceptable" la situación

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han señalado que la Comunidad priorizará en la vacunación a aquellas personas que precisen la segunda dosis para garantizar su suministro y planteará al Gobierno en el Consejo Interterritorial la posibilidad de retrasar de 21 a 28 días su suministro para lograr así un mayor margen.

Ambos dirigentes se han referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde Igea ha recriminado al Gobierno que asegurara el suministro en su día y urgiera a las autonomías utilizar las dosis cuando Castilla y León había optado por guardar viales para garantizar la segunda dosis.

Así, Igea ha pedido tanto al Gobierno como a la UE que actúen en su negociación con la industria farmacéutica porque "es inaceptable lo que está pasando".

"Vamos a trasladar al Comité de las Regiones de la UE la preocupación e indignación por esta situación y corresponde al Gobierno posicionarse también y exigir a la UE que dé un puñetazo en la mesa y haga pensar a la industria farmacéuticas que no vamos a aceptar estos hechos, está en juego la vida ciudadanos y no es admisible la situación actual", ha manifestado, al tiempo que ha considerado que, dada la situación actual, no es comprensible que "haya contratos ocultos y precios ocultos".

Con este panorama Igea ha considerado que es el momento de que la UE muestre sus contratos y ha pedido que se respeten las reglas. "Todo el mundo pelea por sus suministros y no puede ser que no haya reglas", ha defendido.