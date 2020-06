CyL registra 19 nuevos positivos, hasta 25.660, con dos fallecidos más y 18 nuevas altas

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado 19 nuevos casos de afectados por el COVID-19 que han dado positivo confirmado por PCR --de ellos ninguno tiene diagnosticado confirmado en las últimas 24 horas y comunicados según nuevo criterio establecido por el Ministerio de Sanidad--, por lo que la cifra de afectados en la Comunidad asciende a 25.660, según los datos aportados este domingo por la Consejería de Sanidad.

Además, el número de fallecidos en hospitales de Castilla y León asciende a 2.010 personas, dos más que ayer, mientras que el número de altas alcanza ya las 8.252, de las cuales 18 se han registrado también en las últimas horas.

Por provincias y en total, en Ávila no registra más positivos y se mantiene en 2.041; en Burgos, uno, hasta los 2.898; León, un positivo, por lo que sitúa en los 3.650 en total; Palencia, 1.300 (dos más); Salamanca suma once hasta 4.300; Segovia suma tres, con 3.485; ningún positivo nuevo en Soria, que se mantiene en 2.362; Valladolid suma uno más y se coloca en los 4.613, y Zamora no registra ninguno nuevo, con lo que repite 1.011 en total.

FALLECIDOS Y ALTAS

Respecto al número de fallecidos en hospitales la mayor parte se registra en León, con 422 (uno más), seguida de Valladolid, con 379 (los mismos); Salamanca se mantiene en 363; Burgos, sigue con 210; Segovia suma un deceso y contabiliza 205; Ávila también sigue en 138, al igual que Soria, que repite 119, y Zamora, con 90, y Palencia, con 84. Por lo tanto, los óbitos se han producido en León y Segovia.

En el caso de las altas, un total de 8.252 (18 más), 1.725 se ha computado en León, 1.695 en Valladolid, en Salamanca 1.239, en Burgos 946; en Segovia 898, en Ávila 648, en Soria 408, en Palencia 350 y en Zamora 343.

Además, permanecen hospitalizadas 177 personas --diez menos--, de las cuales 132 pacientes están hospitalizadas en planta en situación estable--nueve menos--y 45 en unidades de críticos, una menos que ayer.

En cuanto al número de hospitalizacos en las Unidades de Críticos, se encuentran a la cabeza el Río Hortega de Valladolid y el Clínico Universitario, ambos con siete; seguidos de los complejo asistencial de León, Burgos y Salamanca; el Complejo de Soria, con cinco; el Complejo de Ávila, con tres; los complejos de Zamora y Palencia, ambos con dos, y el Complejo de Segovia, con uno.

MÁS DE 426.000 PRUEBAS

Hasta la fecha, el total de pruebas realizadas en Castilla y León, tanto de test rápidos como PCR, se eleva a 426.433, de las cuales 157.128 corresponden a la modalidad de análisis PCR (12 por ciento de ellas positivas) y otros 269.305 a los test de anticuerpos (6 por ciento positivos).

En cuanto a los profesionales, se les ha realizado un total de 14.885 PCR, de las cuales 2.321 han arrojado un resultado positivo. Además, otros 312 profesionales permanecen en seguimiento, mientras que otros 2.009 han recibido ya el alta.