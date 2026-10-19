CyL registra la menor tasa de demandas de divorcio en el segundo trimestre, con 34,2 por cada 100.000 habitantes.

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se ha situado como la comunidad autónoma con la menor tasa de demandas de disolución matrimonial de España durante el segundo trimestre de 2026, al contabilizar 34,2 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se sitúa sensiblemente por debajo de la media nacional, que en el mismo periodo ha alcanzado las 43,6 demandas por cada 100.000 habitantes.

Según los datos hechos públicos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la autonomía castellanoleonesa lidera las ratios más bajas del país, seguida por el País Vasco, con 37, y la Comunidad de Madrid, con 38,3. En el extremo opuesto, Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana se han posicionado como los territorios con mayor proporción de demandas por habitante.

En el conjunto nacional, el número total de demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios ha sumado 21.433 procedimientos entre el 1 de abril y el 30 de junio, lo que ha supuesto un leve incremento del 0,4 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025. En el caso concreto de las nulidades, se han registrado 16 peticiones en todo el país, frente a las 23 del ejercicio anterior, lo que ha representado un descenso del 30,4 por ciento.

Atendiendo a la tipología de las rupturas en el Estado, los divorcios consensuados se han mantenido prácticamente estables con 13.382 demandas, tras experimentar un descenso del 0,4 por ciento. Por el contrario, los divorcios no consensuados han crecido un 2,5 por ciento hasta alcanzar las 7.282 demandas. Asimismo, las separaciones no consensuadas han subido un 10 por ciento con 209 procedimientos, mientras que las consensuadas se han reducido un 7,6 por ciento con 544 solicitudes.

Finalmente, los datos del órgano de gobierno de los jueces han reflejado que las demandas de modificación de medidas consensuadas en procesos de separación y divorcio han subido un 11,5 por ciento interanual en toda España, mientras que las no consensuadas han bajado un 4,2 por ciento. Respecto a las medidas sobre custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las peticiones de mutuo acuerdo se han incrementado un 10,1 por ciento y las no consensuadas lo han hecho en un 1,1 por ciento.