A debate en la UEMC la importancia en las Fuerzas Armadas de las nuevas formas de comuniación digital

Los expertos coinciden en la importancia del relato para dar a conocer la misión de las Fuerzas Armadas al nuevo ciudadano digital VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desafío con el que se encuentran las Administraciones Públicas ante los nuevos perfiles de ciudadano en las redes sociales, la importancia que asume la comunicación de la función de las Fuerzas Armadas y la sensibilidad del Ministerio de Defensa en materia de responsabilidad social han sido algunos de los temas tratados hoy en el Palacio Real de Valladolid durante la jornada "Estrategias de comunicación digital en la administración pública", organizada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en colaboración con el propio Ministerio.

Un encuentro que ha abordado la necesidad de un cambio en la administración pública española ante la llegada de la comunicación digital y las correspondientes exigencias de seguridad, tratando, en concreto, el caso de las Fuerzas Armadas y su misión de difundir una cultura de defensa en el marco de la responsabilidad social corporativa.

A lo largo de cuatro charlas los ponentes han reflexionado en torno a la importancia de la transformación de la administración pública ante las nuevas formas de comunicación digital, para conectar con la importancia de la comunicación y la seguridad en la sociedad digital y la política de comunicación, la cultura de defensa y la responsabilidad social corporativa de las Fuerzas Armadas.

El general jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y comandante Militar de Valladolid y Palencia, César García del Castillo, y el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García López, fueron los encargados de inaugurar la jornada, a la que también asistió la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque Peón.

García del Castillo se lamentó de que el desconocimiento de la función de las Fuerzas Armadas por una parte de la sociedad hace "que no las sientan necesarias", por lo que jornadas como la desarrollada hoy "son una gran oportunidad para analizar vías para dar a conocer la cultura de defensa".

Por su parte, el rector García López hizo hincapié en la importancia de estas colaboraciones, que impulsan la gran labor de grupos de investigación que, desde un punto de vista interdisciplinar con expertos de las áreas de comunicación, salud, humanidades y enseñanzas técnicas "abordan problemas tan complejos como las estrategias de comunicación digital en la administración pública".

Las sesiones comenzaron con una ponencia a cargo de Alejandro Pérez Hualde, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). El ponente explicó cómo el uso de las redes sociales en el mundo de las administraciones públicas exige la construcción tanto de una nueva Administración "como de una nueva actitud que promueva y exprese una nueva imagen de ella". Más que un cambio en la política de comunicación "se necesita un cambio en la administración para proyectar una imagen adecuada en una sociedad digital adosada a la cultura de la tecla y la 'infoxicación' informativa", afirmó.

Para Pérez Hualde, esta necesidad exige "ponderar principios que no han cambiado", permeables a las nuevas realidades "que no es posible ignorar", y la percepción clara de que "quien ha cambiado es nuestro sujeto destinatario de los esfuerzos llevados a cabo por la Administración en su afán de garantizar la efectiva realización de los derechos fundamentales". "Ya no se trata de un ser humano pasivo y que permanece atento a nuestras respuestas 'oficiales'", aseguró, sino de un sujeto muy dinámico, heterogéneo en sus preferencias y prioridades, muy plural y "prevenido frente a las exposiciones públicas a las que lo exhibe el sistema propio de la mediática".

Para el ponente, nos encontramos frente a un "gran desafío que consideramos ineludible para quienes nos ocupamos y preocupamos por las tareas que debe cumplir la Administración Pública, en especial, desde los ámbitos universitarios".

Las charlas tuvieron continuidad con Miguel Ángel Sendín García, profesor de Derecho Administrativo de la UEMC, quien analizó en 'Comunicación y seguridad en la sociedad digital' la importancia que asume la comunicación con la sociedad civil en el ámbito de la defensa. El experto puso el foco en la situación tan especial que rige la difusión de la actividad de defensa, "puesto que trabajan con información muy sensible que les obliga al sigilo para evitar riesgos y amenazas".

Para Sendín, en una sociedad democrática se hace imprescindible "una adecuada comprensión y asimilación de los objetivos, fundamentos y finalidades de todas las políticas públicas". "Esta necesidad se hace especialmente urgente en todo lo referente a las Fuerzas Armadas", aseguró, pues la amplia difusión de una ideología pacifista, el rechazo a la guerra y todo tipo de formas de violencia por la mayor parte de la ciudadanía general, si no un rechazo, "al menos un cierto prejuicio frente a todo lo que tiene que ver con lo militar".

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD NACIONAL

El ponente animó a los responsables de las oficinas de información de las Fuerzas Armadas a establecer canales de comunicación ágiles y cercanos para, en un mundo globalizado, "explicar cuestiones tan importantes como la importancia de la seguridad nacional, el aumento del gasto militar como miembros de la OTAN, la importancia de seguir participando en misiones de paz y la salvaguarda de las infraestructuras tecnológicas".

Posteriormente, Juan Billón Laá, Coronel Jefe del Área de Cultura de Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, protagonizó 'Fuerzas Armadas, comunicación y cultura de defensa', una ponencia en la que departió en torno a la cultura y la conciencia de defensa de la sociedad española del siglo XXI, presentando los datos con que cuenta la Secretaría General de Política de Defensa al respecto y la evolución reciente, así como las posibilidades de mejora.

La última de las sesiones, titulada 'La responsabilidad social corporativa en el Ministerio de Defensa', ha corrido a cargo de Óscar Díaz Chica, profesor de Fundamentos de Publicidad y RR.PP. de la UEMC, quien ha realizado un análisis de la sensibilidad del Ministerio en esta materia.

Durante su intervención, Díaz Chica ha presentado los resultados de un estudio documental sobre el comportamiento socialmente responsable del Ministerio de Defensa, articulados a partir de indicadores de la Ley de Economía Sostenible.

La investigación evidencia que el Ministerio de Defensa está sensibilizado con la responsabilidad social, y que su compromiso va más allá de las exigencias legales y es destacable, especialmente, "porque no dispone de plena autonomía en la toma de decisiones y es una organización de gran tamaño y complejidad"

Ya por la tarde, la UEMC acogió el taller "Análisis de la comunicación en simulacros de emergencia con unidades militares", impartido por Raquel Pajares Fernández, profesora de Teoría general de las RR.PP. en la UEMC, en el que los asistentes descubrieron diferentes tipos de simulacros y cómo se organizan, así como la colaboración de organizaciones sociales en estos.

El evento se enmarca en el convenio firmado entre Ministerio de Defensa y UEMC para el desarrollo de actividades que lidera el grupo de investigación interdisciplinar 'Comunicación, lenguaje, interpretación y sector público', formado por Estefanía Jerónimo, Miguel Ángel Sendín, Elvira Jensen, Antonio Vicente, Beatriz Fernández, Laura Sordo, Óscar Díaz, Carolina Pascual y la investigadora principal Rosa María Arráez, quienes con acciones como esta contribuyen al análisis de la imagen y las estrategias de comunicación digital en el caso del Ministerio de Defensa.