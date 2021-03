Denunciadas 38 personas de otras CCAA por asistir a un evento deportivo en Villaverde (Valladolid)

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha propuesto para sanción a 38 personas procedentes de otras comunidades autónomas por incumplir el cierre perimetral de Castilla y León para acudir a un evento deportivo no oficial ni competitivo en Villaverde de Medina (Valladolid).

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que los días 13 y 14 de marzo se iba a celebrar un evento deportivo automovilístico de carácter no oficial ni competitivo en la localidad de Villaverde de Medina (Valladolid) en el que las previsiones de asistencia indicaban la presencia de numerosos participantes, han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

La citada prueba no tiene la consideración de prueba oficial al no estar autorizada por la Federación Española de Automovilismo, motivo por el cual no estaban amparados los desplazamientos efectuados ni justificado saltarse los cierres perimetrales de la Comunidad.

Así, con el fin de comprobar el cumplimiento de la normativa frente a la COVID-19, concretamente la prohibición de entrada de personas procedentes de comunidades autónomas diferentes a la de Castilla y León, las unidades de la Guardia Civil de la Compañía de Medina del Campo establecieron durante esos dos días un dispositivo de control de personas y vehículos en las carreteras de acceso a dicha localidad, encaminado a efectuar la procedencia de las personas participantes.

De esta forma, se realizaron controles a 221 vehículos, se identificó a 433 personas, de las cuales fueron denunciadas 38 por incumplimiento de prohibición de entrada en la Comunidad de Castilla y León procedente de otra diferente sin causas justificadas.

La Guardia Civil procedió a la confección de las correspondientes actas-denuncia por las presuntas infracciones detectadas y procedió a su remisión a las autoridades competentes.

La Benemérita ha asegurado que seguirá en su labor para controlar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas por parte de las autoridades con el único objetivo de garantizar la salud pública y evitar la expansión de la pandemia.