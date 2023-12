Deportistas leoneses se unen a la campaña del 'Juguete Educativo' de Cruz Roja

LEÓN, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Deportistas leoneses, como los futbolistas Iván Morante, del Racing de Santander, y Diego Percán, del Barca B, el Baloncesto Femenino León o el Cleba se han adherido a la campaña de Cruz Roja 'Juguete Educativo' con la que la organización pretende repartir juguetes entre más de 400 niños y adolescentes de toda la provincia.

Todos ellos han realizado un vídeo en el que comprometen su apoyo y animan a otras personas a participar en esta iniciativa realizando una donación económica a través de BIZUM al número 02673 o aportando un juguete nuevo, no bélico ni sexista a alguna de las sedes de Cruz Roja en León.

Dichos videos se están difundiendo a través de las redes sociales tanto de Cruz Roja en León como de Cruz Roja Juventud en León, informa la organización a Europa Press.

Por otra parte, y también dentro de esta campaña, un total de siete empresas de la provincia ha decidido adherirse y animar a sus trabajadores a donar un juguete. Konecta, el Olímpico de León, Incibe, HP, la Cámara de Comercio y Kid and US tanto en León como en Ponferrada cuentan con originales ramos leoneses elaborados por los propios niños y adolescentes con piezas de Lego. En ellos, los pequeños han colgado tarjetas con sus deseos.

"Para Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en la que se encuentren. Por ello, reivindica cada año que todos tengan los mismos derechos y la oportunidad de estrenar juguetes; por tanto, no se aceptan productos usados", añade la informaicón.

Cruz Roja busca que sean no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos trasmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales... De esta manera, Cruz Roja genera un "almacén" con todos los productos y todas las localidades, que aparecen en el mapa de la web de Cruz Roja Juventud.

Durante el último año, Cruz Roja Juventud León entregó 672 juguetes a 397 niños de toda la provincia y contó con la colaboración de 97 voluntarios para hacer posible este proyecto.