Detenida una mujer en Aranda de Duero (Burgos) por intentar usar el DNI de otra persona en un banco

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BURGOS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de entre 60 y 65 años ha sido detenida en Aranda de Duero (Burgos) por la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, investigada por un presunto delito de falsedad documental tras intentar realizar gestiones bancarias utilizando el Documento Nacional de Identidad sustraído a otra persona, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron en una céntrica sucursal bancaria de la localidad burgalesa cuando la sospechosa se personó en las instalaciones acompañada por un varón y, exhibiendo el DNI de otra mujer, solicitó un extracto de los datos bancarios de la titular.

Sin embargo, los empleados de la entidad financiera se percataron de la estratagema y la discordancia física entre la mujer y la fotografía del documento presentado. Al ser cuestionada por los datos identificativos del carné, la investigada abandonó precipitadamente el lugar junto a su acompañante, dejando el DNI físico original en la oficina.

El aviso inmediato del responsable de la entidad facilitó la rápida respuesta de las dotaciones policiales, que localizaron y detuvieron a la presunta autora en las inmediaciones de la oficina, aunque no se ha logrado la interceptación del hombre que la acompañaba.

Las pesquisas posteriores han permitido averiguar que la arrestada, residente en otro lugar de la geografía española, se habría desplazado a Aranda de Duero a bordo de un vehículo de alquiler junto a al menos dos varones cuya identidad aún se desconoce, por lo que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación bajo la hipótesis de que se trate de un grupo criminal itinerante especializado en delitos contra el patrimonio.