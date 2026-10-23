Detenidas 14 personas por vender empadronamientos falsos a extranjeros en situación irregular en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 14 personas y ha desarticulado un grupo criminal asentado en la provincia de Valladolid dedicado a vender empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros en situación irregular, por los que cobraba entre 100 y 300 euros por persona y cantidades superiores cuando se trataba de familias completas.

La organización utilizaba contratos de alquiler y autorizaciones falsificadas, además de suplantar la identidad de los propietarios de las viviendas, para conseguir inscripciones irregulares en el padrón municipal, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación, denominada Operación Tarjeta y desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), comenzó el pasado mes de abril tras la denuncia de un vecino de una localidad vallisoletana que descubrió que numerosas personas desconocidas figuraban empadronadas en su vivienda.

Posteriormente, una mujer residente en Valladolid denunció una situación similar al comprobar que varias personas que no conocía también aparecían inscritas en su domicilio, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las pesquisas permitieron relacionar ambos casos e identificar a los mismos responsables. Según la investigación, los integrantes de la red utilizaban viviendas de personas de su entorno para llevar a cabo el fraude.

Para ello, obtenían, mediante engaño o aprovechando la confianza, copias de los documentos nacionales de identidad de los propietarios y las presentaban en distintas oficinas del padrón municipal junto con contratos de arrendamiento y autorizaciones de empadronamiento falsificados.

Estos documentos incluían firmas que los legítimos titulares de los inmuebles no reconocían como propias.

La organización también incorporaba números de teléfono de sus propios integrantes en la documentación, en lugar de los correspondientes a los propietarios, con el objetivo de superar posibles comprobaciones administrativas.

De esta manera, si los funcionarios municipales contactaban telefónicamente para verificar las solicitudes, los investigados podían hacerse pasar por los titulares de las viviendas y aparentar que autorizaban los empadronamientos.

La operación ha concluido con la detención de tres presuntos cabecillas, dos mujeres y un varón, por delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal.

Otras once personas han sido detenidas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental.

Los empadronamientos fraudulentos se utilizaban posteriormente para iniciar trámites de extranjería y solicitar autorizaciones de residencia en España y las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.