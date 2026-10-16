Detenido en Albacete tras obtener casi 2.000 euros con la estafa del 'hijo en apuros' de una vallisoletana

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid tras huir en un patinete eléctrico que acababa de hurtar - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Albacete a un hombre como corresponsable de delito de estafa al ser titular de dos cuentas bancarias receptoras del dinero defraudado a una víctima, vecina de Valladolid, mediante el método del 'hijo en apuros', según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada en Valladolid, donde la víctima dio cuenta a la Policía de que había recibido el siguiente mensaje por WhatsApp: "Soy tu hija y necesito hacer un pago urgente, envíame dinero en efectivo a través de cajero automático". La perjudicada puso a disposición de su hija 3.890,00 euros mediante cuatro transferencias, percatándose al hablar su hija con ella de que se trataba de un engaño, de ahí que decidiera renunciar.

La investigación revela que la víctima envió el dinero mediante dos transferencias bancarias con destino a cuentas bancarias ubicadas en la ciudad de Albacete, de ahí que se hiciera cargo de esta parte de la investigación la Comisaría albaceteña.

Además, estas indagaciones averiguaron las identidades de las personas receptoras del dinero defraudado, una de las cuales fue localizada en Albacete y sometida a discretas vigilancias ya que había recibido en sus cuentas dos remesas de dinero por importe de 1.945,00 euros. Finalmente, se procedió a su detención en dependencias policiales tras comparecer previamente citada.

Una vez detenida la persona partícipe de la estafa, se dio traslado de la investigación a la autoridad judicial competente así como a la Fiscalía Delegada para la lucha contra la Criminalidad Informática de Albacete.

La Policía Nacional aprovecha esta investigación para recordar a los ciudadanos lo importante de no facilitar datos personales o bancarios a desconocidos. Además, advierte de las consecuencias penales por prestarse a colaborar con malhechores profesionales ejerciendo el rol de "mulas bancarias", que son aquellas personas que, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, ceden sus cuentas para canalizar fondos procedentes de estafas.