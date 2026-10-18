Detenido un hombre reincidente por una agresión sexual a una mujer en su puesto de trabajo en León

Detenido un hombre reincidente por una agrasión sexual a una mujer en su puesto de trabajo en León. - POLICÍA NACIONAL

LEÓN, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Operativo Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo (León) ha detenido a un hombre, condenado anteriormente por delitos sexuales, como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en su puesto de trabajo, mientras es investigado en otra provincia por un delito de acoso sexual.

Los hechos se produjeron el 25 de enero de 2026, cuando el CIMACC 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que una mujer había sido víctima de una agresión sexual en su puesto de trabajo, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

En ese momento, indicativos de Seguridad Ciudadana, quienes prestaron la primera asistencia a la víctima, comprobaron que el presunto autor era un completo desconocido tanto para ella como para los agentes actuantes.

Ante la gravedad de los hechos, el Grupo Operativo Local de Policía Judicial asumió la investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar al responsable.

Las gestiones se prolongaron durante meses e incluyeron un exhaustivo visionado de imágenes y un minucioso cruce de datos, actuaciones que permitieron avanzar progresivamente hasta determinar la posible identidad del autor.

La investigación policial condujo finalmente hasta un hombre condenado anteriormente por delitos sexuales, que residía en la demarcación policial de forma discreta tras haberse desplazado desde otra comunidad autónoma.

Esta circunstancia dificultó notablemente las labores de identificación y localización ya que vivía manteniendo un comportamiento educado socialmente, lo que provocó que su investigación fuera "larga y laboriosa" para los agentes.

Después de confirmar su identidad y determinado su paradero, los investigadores procedieron a su detención, casi nueve meses después de la agresión investigada.

Tras las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto responsable de la agresión sexual.

Asimismo, al varón se le ha relacionado con un delito de acoso sexual denunciado en otra provincia, circunstancia que pone de manifiesto la importancia de la coordinación y el intercambio de información policial para el esclarecimiento de hechos delictivos.