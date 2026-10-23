El detenido con MDMA en un banco de la acera de Recoletos alega que era para "probarla" con otros cinco amigos

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven palentino Álvaro B.A, quien la noche del 26 de septiembre de 2024 fue detenido en Valladolid en posesión de 7 gramos de MDMA, ha alegado que la droga se la había encontrado días antes en una 'disco' de Palencia y se disponía a "probarla" junto con otros cuatro amigos con quienes había llegado y compartía un banco de la acera de Recoletos.

En su declaración ante la Audiencia de Valladolid, el acusado, de 18 años y que carece de antecedentes penales, ha explicado que aquella noche él y sus amigos se habían desplazado desde Palencia para celebrar una fiesta y que para ello portaba una bolsa autocierre con 15 pastillas de MDMA, con un peso de 7 gramos y un valor de 374 euros, como luego pudo certificar la policía, que pretendía compartir con sus colegas.

"Me había encontrado la bolsa días antes en una discoteca de Palencia y se trataba de probarla entre todos", ha insistido Álvaro, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido que en el momento en que se aproximaron hacia ellos varios policías uniformados, cuando él y sus amigos se hallaban sentados en un banco de Recoletos próximo a un restaurante, instintivamente puso sus manos en su espalda y arrojó al suelo la bolsita.

Aunque inicialmente tomó la iniciativa de declararse propietario de la droga para que el resto "no se comiera el marrón", durante el juicio ha insistido en que la sustancia era de todos y para todos. "Se trataba sólo de probarla", ha insistido el acusado, hoy fontanero de profesión.

También ha testificado los cuatro amigos con los que fue interceptado aquella noche, si bien las declaraciones de éstos no han hecho otra cosa que sembrar más dudas sobre lo ocurrido ese día, ya que uno de ellos ha corroborado la versión del acusado, otros dos se han desmarcado de los hechos y han atribuido la tenencia de la bolsa a Álvaro en exclusiva y un cuarto ha asegurado desconocer la existencia del MDMA.

LA "CANDIDEZ" DEL ACUSADO

En lo que sí han coincidido los cuatro amigos de Álvaro es en que jamás han visto a éste traficar con droga alguna, de ahí que el abogado de la defensa pidiera al tribunal un fallo absolutorio en aplicación del principio 'in dubio pro reo' y tras recordar que los todos los policías que intervinieron aquella noche han reconocido que su patrocinado no portaba otros efectos, como dinero fraccionado y otros indicios, que pudieran llevar a pensar que el MDMA incautado tenía por destino su venta a terceras personas.

"Se trata de cinco chicos que iba a probar la droga esa noche y uno de ellos, con candidez, se autoinculpa y dice que era suya para evitar ocasionar problemas al resto. Acaba de cumplir 18 años y por una chiquillada de este tipo no se le puede condenar", ha trasladado el defensor a la Sala convencido de que el trago de ocupar banquillo ya le ha servido de "escarmiento".

En el bando opuesto, la fiscal del caso ha decidido mantener para el joven la petición de dos años de cárcel y el pago de una multa de 374 euros, ya que considera acreditada la comisión de un delito contra la salud pública por drogas que causan grave daño a la salud basada en el testimonio tanto de los policías nacionales como también de los amigos del encausado, que, con "evidentes contradicciones", se han "desvinculado" de la posesión de la sustancia y han negado que fueran a consumirla.

Entre esas contradicciones, la acusadora pública ha hecho referencia a que mientras Álvaro sostiene que la bolsa se la había encontrado días antes en una discoteca de Palencia, uno de sus acompañantes la noche de autos ha apuntado que la bolsita en cuestión se la encontraron en el banco de la acera de Recoletos. "Pero además, estamos hablando de 15 pastillas de MDMA, que son muchas incluso para cinco personas", ha añadido la fiscal.